Actores se unen a protesta en Globos

Ciudad de México.- Tras el anuncio de que varias actrices vestirán de negro en los Globos de Oro, como protesta al acoso y abuso sexual en Hollywood, la estilista Ilaria Urbanati confirmó que varios hombres harán lo mismo.“Como todos me preguntan: sí, los hombres mostrarán su solidaridad con las mujeres al vestirse de negro para protestar la inequidad de género en los Globos de Oro. Por lo menos todos que trabajan conmigo. Éste podría no ser el mejor momento para ser quien no lo hace... sólo digo, escribió en Instagram.De acuerdo con People, Urbanati tiene entre sus clientes a Armie Hammer, Garrett Hedlund y Tom Hiddleston.Dwayne ‘La Roca’ Johnson también confirmó que se unirá a la protesta.Meryl Streep, Emma Stone y Jessica Chastain están entre las actrices que prevén usar atuendos completamente negros en los Globos de Oro, y posiblemente en ceremonias posteriores.Ricky Martin, entre los presentadoresRicky Martin, Halle Berry, Gal Gadot y Chris Hemsworth son algunos de los presentadores que se acaban de unir a la ceremonia de los Globos de Oro.Otros de los presentadores anunciados este jueves por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood son Carol Burnett, Shirley MacLaine, Hugh Grant, Kerry Washington, Emma Watson, Sarah Jessica Parker, Seth Rogen y Sharon Stone.Oprah Winfrey también estará en la ceremonia, pero ella recibirá el premio anual Cecil B. DeMille, que reconoce a personas que han hecho grandes contribuciones a la industria de los espectáculos.La entrega 75 de los Globos de Oro se transmitirá el 7 de enero y tendrá como anfitrión a Seth Meyers.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.