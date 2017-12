Dejará Maná un año los escenarios

Ciudad de México.- Maná tomará un receso de los escenarios con el propósito de alistar la grabación de su próximo disco, informó el baterista Álex González.“Vamos a parar durante un año a fin de empezar a reorganizarnos y ver cuándo entramos al estudio para hacer un nuevo trabajo y preparar futuras giras. La verdad no hay nada concreto”, subrayó.Hace unos días, Maná fue distinguido por el Consejo de Ministros de España con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. El galardón se entrega a las personas y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística y cultural.A la par, el músico continuará ofreciendo conciertos con el grupo de heavy metal De la Tierra que, en apoyo a los damnificados por los sismos de septiembre en México, donó el total de lo que ingresó a taquilla de su concierto de octubre en la Sala Corona de esta capital.En su faceta como empresario, Álex, también conocido como ‘El Animal’, promoverá su tequila Mala Vida que ya se comercializa en Jalisco, San Luis Potosí, Colima, Tijuana, California, Texas y España.“Espero que para principios del año que viene ya podamos tenerlo en la Ciudad de México y en Monterrey. El tequila siempre me ha encantado, es una bebida que disfruto mucho y estoy enfocándome en dar un buen producto a un precio muy accesible. Lo hago poco a poco para no regarla”, señaló.

