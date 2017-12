El cambio es su motor

Londres, Inglaterra.- Coqueta, exploradora, romántica y conquistadora es como dijo percibirse Lana del Rey, como persona, como intérprete y como creadora... al menos en la etapa que vive.Y con canciones como ‘Love’, ‘Summer Bummer’ y ‘Cherry’, incluidos en su tercer disco de estudio, Lust for Life, pone de manifiesto su sentir.“Me inspiran los cambios, la evolución, el amor, el desamor, un corazón roto, un amigo sincero, la pasión por la vida y sobre todo, el movimiento. No me gusta estar estable en algún lugar, siempre camino hacia algún sitio, aunque no siempre sepa hacia dónde es.“Admiro a quienes presumen su estabilidad por su evolución, por su crecimiento, y deseo siempre seguir así... esa es mi manera de verme: curiosa, exploradora de historias, coqueta con la vida. Sí, siempre en busca del encanto de vivir y florecer”, apuntó Lana.‘Lust for Life’, definido por la también modelo como introspectivo y exploratorio, entró en la categoría del Top 50 de los mejores discos del 2017, a consideración de publicaciones como NME, The Independent, The Guardian, Billboard, Rolling Stone, Complex, Cosmopolitan y Crack Magazine.Este material de larga duración le dio a la cantautora su cuarta postulación al Grammy en el rubro de Mejor Álbum Vocal Pop, el cual compite con las producciones de Coldplay, Imagine Dragons, Kesha, Lady Gaga y Ed Sheeran.Con ‘God Bless America - and All the Beautiful Women in It’ la estrella del pop rock quiso homenajear a toda mujer que día a día lucha por sobrevivir y que resalta sus virtudes por encima del físico.“Está dedicada a las mujeres, al empoderamiento de la mujer, porque aunque parezca lo contrario, todavía existe un sector social muy conservador en el que la mujer no cuenta o vale menos, y no estoy de acuerdo con eso.“Yo no peleo por la equidad de género, peleo, simplemente, porque a nostras las mujeres se nos dé nuestro lugar y se nos dé lo que nos corresponde, que es ¡todo!”, apuntó la neoyorquina de 32 años.La también actriz e intérprete de ‘Summertime Sadness’ y ‘Video Games’ externa su deseo de abrirse a los horizontes musicales y a darse banquetes auditivos por el puro placer de experimentar, tal como suenan en su disco actual.“Me siento libre y abierta a explorar cualquier tema y cualquier ritmo, por eso hay variedad. Me gusta que la gente escuche, que se detenga a sentir, a reflexionar y si se siente identificada conmigo, perfecto.“La música es una vía de conexión con el mundo exterior, una se vuelve muy interiorista, por decirlo de alguna manera, cuando escribe, cuando compone, y al exteriorizarlo hay un punto de conexión único que me entusiasma. Así es como conquisto corazón, incluso a los más duros de penetrar”, señaló Lana.