Lucha Nicole por mujeres

Ciudad de México — La actriz y productora Nicole Kidman aseguró que en esta etapa de su carrera buscará brindar apoyo a mujeres cineastas.La estrella de cintas como ‘Los Otros’ retrocedió en el tiempo recordando cómo a los tres años se vio envuelta por el mundo de la actuación, y a pesar de no provenir de una familia de artistas buscó su sueño.“Practiqué por muchos años ballet y me dieron la oportunidad de audicionar, obteniendo muy joven un papel y aprendí a navegar en la industria”, explicó la actriz de origen australiano durante una estancia que tuvo en el Festival de Cine de Los Cabos.Kidman reveló que lo que siempre ha buscado en cada uno de sus trabajos son retos: quiero explorar e ir a más profundidad, además de que busco papeles y directores que van a convertirme en alguien más.“Siempre he querido hacer esto y lo amo”, comentó la actriz, quien con actitud sencilla y humilde reconoce que cada que llega a un set es un reiniciar y a su búsqueda.Actualmente trabaja con la directora Karyn Kusama en nuevo proyecto fílmico llamado Destroyer, porque a su consideración es el momento de apostar por mujeres.“Voy a elegir trabajar con mujeres y darle oportunidad para que crezcan”.Asimismo, señaló que para ella es importante poder apoyar desde su trinchera a nuevos proyectos.La ex pareja de Tom Cruise recalcó que en la década de los 30 y 40 las mujeres tuvieron la oportunidad de abrir espacios, “sin embargo, siempre hemos luchado y más cuando llegas a una cierta edad”.“Hay muchas oportunidades disponibles, pero hay que seguir luchando y no tenemos mujeres directoras suficientes”, señaló la protagonista de ‘Ojos Bien Cerrados’ y ‘Regreso a Cold Mountain’.

