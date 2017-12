Washington– La cantante y posible candidata al congreso de Florida Joy Villa dijo que presentó una denuncia por abuso sexual contra el exasesor de campaña del presidente Donald Trump por toquetearla dos veces en el trasero durante una reunión en Washington en noviembre.Villa, quien tiene ascendencia argentina y también es simpatizante de Trump, usó un vestido con la leyenda “Make America Great Again” en los Grammy este año. Dijo el martes que planea reunirse con detectives en Washington la próxima semana para revisar la denuncia contra Corey Lewandowski.En entrevista telefónica desde Tampa, Florida, Villa dijo que en un principio no se decidía a hablar porque temía que enfrentar posibles repercusiones negativas. Pero dijo que llamó al Departamento de la Policía Metropolitana de Washington en Nochebuena después de que un amigo que atestiguó el incidente habló sobre ello públicamente y otras personas la instaron a denunciar.“No lo conocía para nada”, dijo Villa sobre Lewandowski. “Sólo lo conocía por su reputación y él acabó con mi confianza”.Villa dijo que vio a Lewandowski en una reunión en el Hotel Internacional Trump un día después del Día de Acción de Gracias y dijo que el exasesor la tocó “extremadamente fuerte” a pesar de que le dijo que se detuviera. La cantante señaló que sintió que fue “desagradable, impactante y humillante”.Villa, quien ha considerado postularse para ser congresista en Florida, dijo que en un principio pensó que se trataba de acoso, pero la policía le dijo que tocar a alguien en cualquier parte del cuerpo de naturaleza sexual es una agresión sexual. Señaló que le dijeron que se clasificaba como un delito menor.“En un principio tenía miedo de decir esto”, señaló, mientras que agregó que no quería avergonzar a la familia de Lewandowski ni a la suya.“No hice nada malo”, dijo Villa. “Me di cuenta que él no va a responder o a disculparse conmigo, me parece que es lo correcto”.Lewandowski no respondió a un correo electrónico que se le envió para conocer sus comentarios.Villa se robó miradas este año cuando usó su vestido con el slogan de campaña de Trump en los Grammy. Explicó en Instagram por qué decidió vestirse así: “Puedes apoyar las cosas en las que crees o caer en lo que no”. Mientras que agregó: “estoy de acuerdo en estar en desacuerdo”.Esta no es la primera vez que Lewandowski ha enfrentado cargos ante la ley. En marzo de 2016 fue acusado por el delito menor de agresión por un altercado que involucró a una reportera después de una conferencia de prensa en Florida. Los cargos fueron retirados después.Trump lo despidió de su puesto de gerente de campaña en junio de 2016.

