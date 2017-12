Bajo la lente de un juarense

Además de pertenecer al gremio artístico, ¿qué tienen en común Ana Brenda Contreras, Cristian Chávez, Lorena Herrera y Jorge Salinas? La respuesta se encuentra en el portafolio del fotógrafo Luis de La Luz, juarense que a tres años de haber partido de la frontera ya recopila más de 30 sesiones con artistas.El joven de 27 años, quien reside desde el 2014 en la Ciudad de México, ha tenido la oportunidad de trabajar con distintas personalidades y con revistas de índole nacional e internacional desde que se mudó para cumplir su sueño de hacer fotografía de moda, retrato y fotografía comercial.“Llegué a la Ciudad de México con mi computadora, mi cámara y fue todo, llegué con lo que tenía hasta el momento y empecé a tocar puertas en las agencias de modelos, presentándome así: ‘Yo soy Luis de La Luz y esto es lo que hago’, y enseñaba mi portafolio que hice en Ciudad Juárez”, platicó de La Luz para El Diario de Juárez.Para darse a conocer el fotógrafo comenzó a realizar sesiones gratuitas, hasta que una oportunidad lo ubicó en el camino al que buscaba llegar, ya que conoció a un agente de artistas, Raúl Xumalin, quien le pidió unos retratos para el actor mexicano Eleazar Gómez.“Eleazar me dio mucho empuje, mucho empuje. Le tomé fotos a él y a partir de ahí empezó la publicidad de boca en boca, uno tras otro y ya, así fue como empecé, prácticamente”, dijo.Entre las personalidades que Luis ha retratado se encuentran Jesús Zavala, Alosian Vivancos y Melisa Barrera de Club de Cuervos; Natalia Téllez, conductora del programa ‘Hoy’; Memo Aponte, actor de doblaje que le dio vida a ‘Andy’ en la película ‘Toy Story 3’; y los actores Michel Duval, Lambda García y Manuel García Rulfo.“Con la mayoría he trabajado al menos una vez y me dicen: ‘Hay que volver a hacer algo’ y eso me pone súper contento. Muchos de ellos todavía usan las fotos en Twitter, Instagram y Facebook, y que usen las fotografías que yo les tomé para sus redes sociales esta súper chido”, expresó.De manera simultánea a las sesiones con los artistas, el fotógrafo también trabajó para revistas en Estados Unidos, Alemania, Brasil y Londres.“Esto me ha abierto muchas puertas súper chidas. He viajado mucho y he conocido muchas partes de México gracias a mi trabajo”, comentó.RaÍz localToda la travesía y amor por el arte de capturar imágenes tuvo su inicio en la frontera hace cinco años, 2012,, cuando el fotógrafo estuvo del otro lado de la cámara, modelando.“Me tocó ver a una fotógrafa trabajar y me acuerdo que fue muy mágico ver el lugar donde nos tomó las fotos y luego ver el resultado, vi las fotos y dije: ‘No manches, está increíble’”, explicó.Después de este primer acercamiento Luis comenzó a tener una amistad con la fotógrafa Yolanda Díaz, quien lo invitó a trabajar con ella, enseñándole y ayudándole a desarrollar sus habilidades.“Comencé a tomar fotografías de bodas y quince años, y después tomé la decisión de tener otro enfoque totalmente diferente, que es moda y retrato y preferí enfocarme en eso, y es a lo que me dedico ahora al 100 por ciento”, apuntó.