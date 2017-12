Recuerdan a Carrie Fisher

Cargando

La República Galáctica no se olvida de su princesa Leia. Así ha quedado nuevamente de manifiesto durante la Star Wars Celebration, que se celebra en Orlando para conmemorar durante cuatro días el 40 aniversario del inicio de la saga de la Guerra de las Galaxias. El equipo de Lucasfilm y Disney rindió un sentido atributo a Carrie Fisher proyectando un emotivo vídeo de la actriz que fue recibido entre aplausos y lágrimas de los asistentes, entre los que se encontraban muchos compañeros de reparto.Con la banda sonora de John Williams como telón de fondo, el vídeo arranca con una dulce sonrisa de Fisher vestida de princesa Leia que sencillamente saluda ante la cámara. Le siguen una sucesión de imágenes de los rodajes, del metraje final y de fragmentos de entrevistas que recuerdan la personalidad alegre, fuerte, vivaz y sensible de la actriz.Nada más arrancar el vídeo, que dura cinco minutos, aparece Leia en escena diciéndole a Han Solo ‘Te amo’. Unos segundos más tarde, en otro fragmento de la saga, el personaje de Harrison Ford es el que confiesa el mismo sentimiento ante la princesa.Casualidades o no del montaje, todavía suena muy reciente una de las últimas declaraciones de Fisher en la que confesaba que mantuvo un romance con el actor durante el rodaje. En la autobiografía que se acaba de editar en español la actriz daba más detalles del affaire que se mantuvo oculto durante décadas.“Era brillante y obviamente todos la echaremos de menos. Pero siempre será la princesa que asumió el mando y nunca retrocedió (...) Siempre estaba ayudando a los otros a salir de los líos que habían creado. La amaremos por siempre jamás”, dijo Lucas en un escenario presidido por varias imágenes de Fisher caracterizada como la carismática princesa Leia.“Era la jefa (...). Cuando Carrie apareció (en el cásting), ella era ese personaje. Era muy fuerte, muy inteligente, muy divertida, muy atrevida, muy dura (...). No hay mucha gente como ella: era una entre mil millones”, aseguró.La hija de Fisher, Billie Lourden, dijo que su madre quería a sus seguidores de “Star Wars” porque siempre la aceptaron, cuando era una mujer independiente y “una soldado fuerte” pero también cuando mostraba sus imperfecciones y su “lado vulnerable”.“Mi madre solía decir que nunca supo dónde acababa la princesa Leia y empezaba Carrie Fisher”, añadió en su intervención, lo que quedó más que reflejado en el vídeo homenaje, cuando una ya mayor Carrie Fisher afirma: “Pienso que yo soy la princesa Leia y que la princesa Leia es yo”. (Con información de La Vanguardia)

