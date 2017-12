Supera en costos Meghan a Catalina

Ciudad de México— En las últimas semanas, Meghan Markle parece haber desplazado a Catalina Middleton como ejemplo a seguir en cuestiones de estilo.Algo fácil de entender en una época gobernada por la novedad y la inmediatez, pues es ahora la actriz de ‘Suits’ quien, pese a su origen plebeyo, está por convertirse en esposa de un verdadero príncipe.Su más reciente acierto en cuestiones de moda se dio la mañana de Navidad, con un outfit cuyo valor se calcula en 10 mil 400 dólares.Meghan acudió el lunes a su primer acto oficial junto a la familia de su prometido, Enrique de Inglaterra: la tradicional misa en la capilla de Sandringham, donde la reina Isabel II reúne a su familia más cercana.De acuerdo con diversos medios, el abrigo que eligió para la ocasión, de la firma Sentaler, cuesta mil 300 dólares. Eso sí, quien quiera emular a la actriz, deberá esperar hasta febrero de 2018, pues la prenda ya se agotó.Un poquito más caro es su bolso redondo de piel, modelo Pixie Small de Chloé, que está a la venta por casi mil 400 dólares. Pero lo que elevó el valor de su atuendo, sin duda, fueron sus aretes de oro blanco de 18 quilates y diamantes, valuados en unos 6 mil 700 dólares.Sin embargo, los expertos consideran que la novia de Enrique no consiguió opacar a Catalina, quien por supuesto se mostró mucho más en su ambiente como miembro de la familia real británica.La esposa de Guillermo estrenó un abrigo de Miu Miu, de lana con doble botonadura y cuello rígido negro que cuesta unos 3 mil 500 dólares.Por lo demás, recicló su bolso, un Mulberry Bayswater Clutch Wallet, y lo mismo con sus zapatos, unos pumps de la marca italiana Tod.El gorro Lacorine de alpaca con el que complementó el atuendo navideño le valió el aplauso de los expertos, pues además de proporcionarle calor, le agregó un toque muy elegante y divertido a la vez.En cuanto a sus aretes, si bien son de diamantes (de la firma Kiki McDonough), tampoco eran nuevos y su costo se estima en 2 mil 500 dólares.¿Invitarán alos Obama?Aunque no será un evento de estado, se espera que al enlace de Enrique acudan celebridades.• De acuerdo con el diario The Sun, el gobierno británico está un poco nervioso ante la presunta intención del príncipe Enrique de invitar a Barack y Michelle Obama a su boda con Meghan Markle.• Al parecer, temen que Donald Trump tome a mal que el ex presidente de EU reciba tal deferencia, cuando él, en su carácter de Primer Mandatario, ni siquiera ha conocido a la Reina Isabel II en persona.• Enrique forjó una amistad cercana con los Obama, además de que ha trabajado com Michelle en varias iniciativas, como los Juegos Invictus de 2016.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.