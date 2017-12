Tiene despedida exuberante

Madrid— La experiencia de rodar ‘Phantom Thread’ hizo que Daniel Day-Lewis decidiera abandonar la interpretación, pero las elogiosas críticas que ha recibido por su trabajo podrían endulzar su retirada con el cuarto Oscar de su carrera.“Si esta es su despedida, es de diseño, elegante y exuberante”, dijo el New York Daily News. Un Daniel Day-Lewis que, según otros críticos, traza el arco de su personaje con un dominio majestuoso.“Una vez más, Day-Lewis se adentra (en su personaje) y claramente hizo su tarea. Parece que al actor de 60 años no sabe hacerlo de otra manera”, escribió Chris Nashawaty, de Entertainment Weekly.El filme dirigido por Paul Thomas Anderson, que se estrenó este lunes en Estados Unidos, ha recibido elogios, aunque compite sólo por dos Globos de Oro: Mejor Música y Mejor Actor en una Película Dramática.Day-Lewis debutó a los 14 años en ‘Dos Amores en Conflicto’ (‘Sunday, Bloody Sunday’, de 1971, aunque verdaderamente llamó la atención de los críticos con sus trabajos en ‘Mi Hermosa Lavandería’ (‘My Beautiful Laundrette’) y ‘Un Romance Indiscreto’ (‘A Room With a View’).El intérprete se caracteriza por ser tremendamente selectivo con las ofertas de trabajo que acepta, por su versatilidad y su obsesiva preparación de los personajes.En su última película, ‘Phantom Thread’, Day-Lewis da vida a un diseñador de moda en el Londres de la década de los 50. Es un hombre frío y maniático, que comienza una relación con una joven camarera, un papel interpretado por la luxemburguesa Vicky Krieps en su debut en el cine estadounidense.El complejo rodaje de la película llevó al actor irlandés a decidir que se retiraba de la actuación. Asegura que esta vez es la definitiva, después de que en 1999 se alejara de los escenarios para aprender el oficio de zapatero artesanal en Florencia. En aquella ocasión, Martin Scorsese le convención para regresar con ‘Pandillas de Nueva York’ (2002), que le valió su tercera nominación al Oscar (tras ganar uno por ‘Mi Pie Izquierdo’, de 1989).En esa segunda etapa de su carrera, redujo mucho sus trabajos. Solo participó en ‘Nunca Te Dejaré’ (‘The Ballad of Jack and Rose’), dirigida por su esposa, Rebecca Miller; ‘Petróleo Sangriento’ (‘There Will Be Blood’), de Paul Thomas Anderson, por la que llegó su segundo Oscar; el musical ‘Nine’, basado en ‘8 ½’, de Federico Fellini; y ‘Lincoln’, el filme de Steven Spielberg por el que logró su tercer Premio de la Academia.Este galardón lo convirtió en el único actor que ha ganado tres premios Oscar como protagonista y le sitúa a sólo uno de Katherine Hepburn, la única que tiene cuatro premios de la Academia de Hollywood.Con ‘Phantom Thread’, Day-Lewis podría despedirse así a lo grande del mundo del cine. Pero para lograrlo, tendrá que vencer a rivales muy fuertes.

