Ciudad de México— Tras 11 años de existencia, el programa ‘Está Cañón’, Con Yordi Rosado saldrá del aire, pero eso no dejará fuera de los reflectores al conductor, pues ya prepara otro programa que comenzará transmisiones en abril de 2018.“Tengo sentimientos encontrados, el último programa lo grabamos a puerta cerrada el lunes 18 de diciembre y saldrá el 24 de enero”, expresó Rosado a Notimex.“Cuando terminas un proyecto que duró 11 años, hiciste 566 programas y tuviste más de mil 300 invitados, no tienes más que agradecer a la vida y a Dios por darte salud, así como a tu equipo y al público, que lo mantuvo con buen rating”, explicó.Y es que Rosado sostuvo que en 11 años hubo un cambio de generación.“Hay quien te dejó de ver y quien te comenzó a ver. Entonces más que molestarte o entristecer, es agradecer lo que duraste porque en televisión los programas casi siempre duran un año o dos”.Tras celebrar la globalización de la industria del entretenimiento, el también escritor mencionó que para 2018 tiene varias propuestas.“Es momento de escuchar y decidir qué tienes ganas de hacer y hacia dónde te quieres dirigir, al final hay líneas importantes e intereses personales, como el darme tiempo para terminar el guión del dramedy que estoy escribiendo para cine”.“Me gusta mucho el entretenimiento y créanme que la mayoría de las veces no estoy a cuadro, a veces sólo estoy en la parte de producción, estoy tomando cursos o escribiendo”, comentó.Indicó que en abril arrancará un nuevo programa en Unicable y que comenzará también ‘Hacen y Deshacen’, que produjo con Manolo Fernández, con Juan José Origel y Martha Figueroa.

