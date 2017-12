Swift se convierte en 'Santa'

Los Angeles— La cantante Taylor Swift dio un gran regalo de Navidad a una de sus fans. Stephanie Waw, de 28 años, fue la afortunada de recibir una casa de regalo de parte de la cantante.Según relatan medios internacionales, el gesto de la cantante fue para una de sus fielesseguidores, quien estaba embarazada pero no tenía un techo a dónde llegar.“He estado pensando un tiempo en publicar esta historia. Finalmente he decidido contarles a todos que Taylor hizo por mí. Lo que muchos de ustedes no saben es que durante 8 meses de mi embarazo estaba sin hogar”, dijo Stephanie a TaylorSwift en un mensaje de agradecimiento.Durante el embarazo sufrió Stephanie muchos probleams entre ellos, que su pareja Matthew perdió el trabajo y tuvieron que dejar el hogar por cuestiones de salud, relata Mail OnLine.Por la mente de Stephanie no se le cruzó la idea de pedirle algo a Taylor mientras esperaba su primer bebé, sin embargo, su madre fue quien le escribió a la cantante para darle a conocer que su hija, una gran fan, pasaba una situación difícil.Aunque a madre de Stephanie se refería a algo simbólico, Taylor no.En un concierto en Manchester Taylor supo que estaba Stephanie y la llevó al camerino, sin decirle para qué, según relata la ahora madre.“Stephanie has estado en mi vida por mucho tiempo y nunca me has pedido nada. Podrías haberte acercado y te hubiera ayudado. Pero no lo hiciste”, dijo Taylor.Entonces la estrella le informó a Stephanie que le compró una casa para que tenga su bebé.“Quiero que puedas disfrutar de tu niña, no tener que preocuparte por todo esto", sentenció Taylor Swift.De momento no trasciende la ubicación precisa de esa casa luego del gesto que tuvo Taylor Swift en Inglaterra.