Grandes de la música recomiendan...

Monterrey– ¿Qué música regalar esta Navidad?.Las opciones son variadas, pero qué mejor que quienes son "juez y parte", como Eric Clapton, Lana Del Rey, Rubén Blades, Jared Leto y Residente, por mencionar algunos, revelen cuáles son los discos e intérpretes por los que vale la pena apostar para sorprender al ser querido."Obsequiaría el nuevo disco de U2, ‘Songs of Experience’, porque es un álbum muy maduro y completo y muestra a una banda consagrada con un estilo clásico que se refrescó y nos remonta a lo básico de ellos. Me gusta mucho su forma de componer y tejer historias".Jared Leto, actor y rockero"Podría mencionar cantautores de todo el mundo que no son populares pero hacen gran música, pero si quieren uno imperdible, diría que es el 'Poeta de la Salsa', don Rubén Blades, con su álbum ‘Salsa Big Band’, que coprodujo con el talentoso Roberto Delgado. Es una colección de esas que no dejas de cantar, bailar, que invitan a moverte".Residente, cantante"Haría un paquete con música de mujeres que me gustó mucho, ‘Melodrama’ (de Lorde) me pareció increíble. Tiene una producción espectacular y letras súper bien llevadas, le tengo mucho respeto. ‘Utopia’ (de Björk) también me parece algo genial, y el de Julie Byrne (‘Not Even Happiness’)”.Lana Del Rey, cantante"No creo poder hablar de un solo disco, sería un gran regalo elegir todos los álbumes del soundtrack de la serie ‘Empire’. Me encanta y su producción musical es buenísima, tiene grandes talentos. Más que hablar de figuras, sería de canciones; creo tener unas 150 piezas, son geniales. Una USB con todas, ¡genial! Yo uso algunas en mis sets".Idris Elba, actor y DJ"Soy súper fan de Miguel, es mi 'crush' musical, y su disco nuevo, ‘War & Leisure’, me parece bellísimo, una extraordinaria colección de piezas. Ojalá sea valorado en el gremio de la mejor manera, es el regalo perfecto".Kelly Clarkson, cantante"Haría una recopilación de la música que siempre me ha gustado, Billie Holiday, Jimi Hendrix, Aretha Franklin, Bob Dylan, Pink Floyd, Prince, ZZ Top, Bruce Springsteen, Lauryn Hill, Elvis Costello... y un montón que sería injusto no mencionar, pero que son clásicos. Ese sería mi regalo".Eric Clapton, rockero"Recomiendo ampliamente una colección de viniles, ‘Buzzsaw Joint’, con una colección de clásicos del rock and roll que surgió como un movimiento alternativo de música en Londres. Mezcla lo pasado con una sencilla remasterización, tiene un montón de intérpretes anticomerciales: The Canjoes, The Egyptians, Billy Garner, Sonny and The Premiers, Johnny Acey... muchos y muy buenos".Rubén Blades, salsero, actor y político