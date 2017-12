Se apropia Luismi de la Navidad

Ciudad de México– Los temas navideños interpretados por Luis Miguel, entre ellos ‘Navidad, Navidad’ y ‘Santa Claus Llegó a la Ciudad’, son los más escuchados en México en Spotify en esta temporada.Además de los ya mencionados figuran ‘All I want for Christmas Is You’, de Mariah Carey; ‘Feliz Navidad’, de José Feliciano; ‘It's Beginning to Look a Lot Like Christmas’, de Michael Bublé y ‘Mistletoe’ de Justin Bieber.Así como ‘Santa Tell Me’, de Ariana Grande; ‘Christmas Lights’, de Coldplay; ‘Jingle Bell Rock’ de Daryl Hall & John Oates y ‘Blanca Navidad’, de Luis Miguel.Muchos de esos éxitos se encuentran en el Top Global, que se complementa con temas como ‘Last Christmas’, de Wham! y ‘Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!’, de Frank Sinatra, en los primeros diez lugares.