El festejo sigue en casa

Después de la celebración, los regalos y de la gran convivencia familiar durante la Nochebuena llega Navidad, día para descansar y continuar con el espíritu decembrino desde la comodidad del hogar.Hoy distintas cadenas televisivas y plataformas digitales tendrán disponibles películas y especiales navideños a lo largo del día, ya sea por la mañana o la tarde, en ABC, NBC, TNT y Netflix encontrarás una programación para chicos y grandes.Además de clásicas películas como ‘El Grinch’ y ‘La Pastorela’; y de nuevos lanzamientos, entre ellos: ‘Tarjeta de Navidad’ y ‘Navidad en el Camino’, esta Navidad podrás ver la transmisión que ABC realizará desde los parques de ‘Disneyland’ con mágicos espectáculos musicales y distintas sorpresas.‘Disney Parks: Magic Christmas Celebration’Hoy a las 9:00 a.m.Para celebrar la navidad Julianne Hough, Nick Lachey y Jesse Palmer conducirán un especial navideño en el que los televidentes podrán realizar un mágico recorrido a través de la Main Street, U.S.A, la primera área temática del famoso parque de diversiones.Durante el programa habrán distintos espectáculos musicales, segmentos con celebridades sorpresa y conmovedoras historias familiares para celebrar la época más maravillosa del año.Los espectáculos musicales incluyen a Ciara interpretando ‘Rockin' Around the Christmas Tree’ desde el Magic Kingdom de Walt Disney World Resort; a Fifth Harmony con ‘Sleigh Ride’; Fitz and the Tantrums cantando su éxito ‘Last Christmas’; a Jason Derulo interpretando ‘Silent Night’ desde el Castillo de la Bella Durmiente en Disneyland Resort; Lea Michele cantando ‘Let It Snow’; y a los actores de ‘Aladdín’ de Broadway, Telly Leung y Arielle Jacobs, con la romántica pieza ‘A Whole New World’.‘Tarjeta de Navidad’ de Ernie BarbarashEn esta historia, protagonizada por Eliza Taylor, la joven Ellen, antes de poder heredar la empresa familiar, debe visitar el pueblo natal de su padre y aprender el valor del trabajo y la solidaridad.‘Navidad en el Camino’ de David E. TalbertJessica Alba, Tim Allen, Dax Shepard y Vincent D’Onofrio le dan un giro a la Nochebuena al interpretar a un grupo de desconocidos que quedan atrapados en una licorería durante un supuesto asalto. Durante el encierro comienzan a compartir sus secretos y a formar un vínculo inesperado.‘Un Príncipe de Navidad’ de Alex ZammUna joven periodista, interpretada por Rose Mclver, tiene une nueva asignación: viajar para quedarse con la primicia de un apuesto príncipe que esta a punto de ser rey. La Navidad llegó temprano.‘A Very Murray Christmas’ de Sofía CoppolaBill Murray reúne a artistas como: Miley Miley Cyrus, George Clooney, Chris Rock y Amy Poehler para una clásica velada decembrina, donde la fraternidad fluye de los tragos y cantos que harán de esta una blanca Navidad.‘El Grinch’ de Ron HowardHoy a las 6:30 p.m.El clásico navideño protagonizado por Jim Carrey relata la historia de un solitario hombre que siempre ha vivido aislado en la cima de una montaña, en las afueras de Villa Quién. Lo que le destroza los nervios son los villancicos que la gente del pueblo canta en Navidad; para vengarse, decide robar los regalos de Santa Claus.‘Pastorela’ de Emilio PortesHoy a las 9:23 a.m.La comedia navideña cobra vida gracias a los actores Joaquín Cosío y Carlos Cobos, quienes se encargan de contar la historia del agente de policía ‘Chucho’, quien ha representado año tras año al diablo en la tradicional pastorela navideña de San Miguel de Nenepilco, hasta que llega el nuevo sacerdote de la iglesia y cambia los papeles.‘Frozen: Una Aventura Congelada’ de Jennifer Lee y Chris BuckHoy a las 12:33 p.m.La princesa Anna se aventura en un viaje con Kristoff, su reno Sven y con un muñeco de nieve llamado Olaf en búsqueda de su hermana Elsa, quien huyó del reino de Arendell tras exponer sus mágicos poderes, sumiendo al pueblo en un invierno eterno.* Horarios sujetos a cambios y disponibilidad. Para mayor información visite las paginas oficiales de las cadenas televisivas.