Regresan unidas por el misterio

Ciudad de México— Las doce campanadas están por sonar y 1929 pronto comenzará, todo mientras ‘Las Chicas del Cable’ ¡se deshacen de un cadáver!¿Cómo llegaron Lidia (Blanca Suárez), Marga (Nadia Santiago), Carlota (Ana Fernández) y Ángeles (Maggie Civantos) a dicha situación?Esa será una de las incógnitas que se develarán en la segunda temporada de la serie, disponible a partir de mañana en Netflix, en la que la amistad de las telefonistas deberá superar todas las pruebas.“Se mantiene el espíritu de la historia, pero se vuelve un poco más oscura y empieza una trama más misteriosa, en la que los secretos son algo que estas chicas de repente tienen que empezar a gestionar y manejar. Deben estar unidas más que nunca.“Evidentemente les une la amistad y muchas cosas, pero (el muerto) es algo que las va a mantener unidas para sobrevivir y para que su secreto no salga a la luz”, compartió Suárez en entrevista telefónica.Sin embargo, el cadáver será sólo uno de los problemas con los que las chicas deberán lidiar en esta nueva entrega, pues tendrán un nuevo jefe en la compañía telefónica y el regreso de personas de su pasado.En especial Lidia, quien en verdad se llama Alba y usurpó la personalidad de alguien más para entrar a la empresa. Ella deberá enfrentar a los dos hombres que pelean su amor: Carlos (Martiño Rivas) y Francisco (Yon González).“Las cartas ya están sobre la mesa. En la pasada temporada hubo personas que sufrieron mucho, Carlos, Francisco y demás, y aparentemente se unen para destruirme.“Creo hay cosas mucho más importantes que ganan a todo ese ego y rencor que supuestamente los personajes tienen dentro”, agregó la actriz.‘Las Chicas del Cable’ es la primera producción española para la plataforma de streaming y a pocos días de su lanzamiento, en abril de este año, se volvió todo un suceso, generando la aprobación de dos temporadas más.Precisamente por eso, el elenco puso todo su empeño para hacer un buen trabajo y no defraudar a los fans de la serie.“Cuando haces la primera temporada cuentas con un factor sorpresa, que lo que quieres es enganchar al público y que se haga muy fan del show.“Hay muchísima gente que ha visto la primera y estaba esperando la segunda con muchas ganas, había que darles algo fuerte y que no les dejara indiferentes", expresó la protagonista.Suárez considera que la popularidad de la serie, creada por Ramón Campos y Gema R. Neira, responsables de otros éxitos como ‘Gran Hotel’ y ‘Velvet’, se debe a que son proyectos que van más allá del melodrama que aún permea fuertemente en el público.ÉXITO INMEDIATO-La segunda temporada de ‘Las Chicas del Cable’ consta de ocho episodios.- Ernesto Alterio y Andrea Caballo son dos de las principales adiciones en el elenco.- Aunque está ambientada en los años 20, está musicalizada con hip-hop y dance de 2017.- Carlos Sedes, Antonio Hernández, Roger Gual y David Pinillos son los directores.- Fue la tercera serie que los usuarios de España vieron completa durante las primeras 24 horas que estuvo disponible.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.