Adiós depresión

Monterrey.- Los tiempos en los que no le gustaba la Navidad e incluso hasta se deprimía, han quedado en el pasado de Miguel Bosé.Ahora el cantante disfruta como nunca de estos días de fiesta al lado de sus hijos, Tadeo, Diego, Ivo y Telmo. “La paternidad te viene a cambiar todo. Me ha hecho un hombre aún más sensible de lo que ya era, me ha hecho más suave”, expresó Bosé.Para el cantautor, las navidades nunca fueron dulces o tiernas cuando era chico. Dijo que no tiene buenos recuerdos, pues lo bonito de estas fiestas se empezó a escribir con el nacimiento de sus hijos.“Unas veces las pasé en familia, pero eso no significa que las disfrutara, otras veces me deprimía o me horrorizaba incluso esa época, pero no más, veo las cosas distintas a como las veía antes, esa es la verdad”, agregó.Desde que llegaron a su vida estos pequeños está fascinado; lo han vuelto un ser humano más tierno y aprecia de otra manera estas fiestas.“Cobra sentido (la Navidad) con los niños, ellos las hacen especiales y eso es lo que me gusta ahora”. Aunque no necesita la Navidad para ser un papá muy consentidor, Bosé será más generoso que nunca en esta época decembrina, además de descansar y disfrutar la compañía de sus pequeños.“Dormir mucho es lo que vamos a hacer”, dijo entre risas el español.El descanso es algo que necesita el cantante pues todo el 2017 se la pasó trabajando en su gira Estaré, con la que recorrió varios países.“Hemos estado trabajando mucho, así que creo que unos días para descansar nos van a caer bien a todos, incluido mi equipo del que me rodeo”.