El humor la reinventa

Ciudad de México.- Tras cinco años de dar vida a Mónica Robles en la narcoserie ‘El Señor de los Cielos’, Fernanda Castillo necesitaba un cambio radical en su carrera y lo encontró en la comedia.“Me sentí muy cómoda desde el principio y eso tiene que ver con ganas de reinventarse, de probarme y retarme a mí, de que puedo hacer otra cosa y no nada más esta narcotraficante o la mujer dulce de las telenovelas”, compartió la actriz.Su incursión al género se dio paulatinamente, pues sus pininos llegaron con un par de actuaciones especiales en las cintas ‘Que Pena Tu Vida’ y ‘No Manches Frida’.Ahora, la sonorense es la protagonista de ‘Una Mujer sin Filtro’, filme dirigido por Luis Eduardo Reyes.“No es lo mismo hacer una aparición pequeñita a de pronto entrarle al toro y llevar toda una película en este tono. En especial en ésta, si te sales una rayita, deja de ser comedia para ser tragedia.“Fui encontrando qué botones apretar para que saliera esta parte más juguetona de mí como actriz y poderle entrar al personaje desde otro lugar”, agregó.Y aunque en la ficción apenas explora su vena cómica, asegura que en la vida real tiene buen sentido del humor, aunque según admite, es un tanto oscuro.“Con la gente que se cae, soy la primera que se ríe. Después voy y los levanto."La verdad es que creo que tengo mucho gusto por reir, es de las cosas más deliciosas que le puedes regalar a un ser humano y que te puedes regalar”, reconoció.Castillo considera que la comedia es una vía para que los actores aprovechen para burlarse de sí mismos, además de un medio para hacer reflexionar al público.“Hacer personajes en comedia es un buen lugar para cuestionarte y para divertirte. Sí creo que es un excelente vehículo para pensar”, expresó la actriz.Primer protagónicoEn éste primer protagónico en la pantalla grande, la intérprete da vida a Paz, una mujer cuya amabilidad le ha permitido que todos a su alrededor pasen por encima de ella, hasta que un día empieza a expresar todo lo que realmente siente, sin pelos en la lengua.Curiosamente, esa seguridad y valentía de decir lo que piensa, Castillo la encontró gracias a Mónica Robles, personaje que encarna en la producción dramática de Telemundo.“Ahora, aunque de todos modos dé igual (lo que pienso), me importa más, porque es mío y porque estoy convencida de que no hay otra manera de ir por el mundo.“Aunque no triunfes en lo que hagas y no seas muy exitoso con lo que digas, esa sensación personal de poner un alto y decir: ']esto es lo que creo', es lo que importa”.‘Una Mujer sin Filtro’, que cuenta con las actuaciones de Mara Escalante, Alejandro Calva, Flavio Medina y Mariano Palacios, se estrenará en enero de 2018.

