...y sólo hace 7 minutos de ejercicio

Monterrey.- Lograr un cuerpo de veinteañera a sus 58 años es fácil para Maribel Guardia, pues le bastan ¡siete minutos!La costarricense, quien ya es abuelita, reveló el secreto de su buena anatomía y flexibilidad con ejercicios de alto rendimiento del programa ‘7-Minute Workout’.“Soy una vagabunda con el ejercicio”, comentó Maribel, “estoy haciendo un ejercicio que me está redituando mucho, se llama Seven.“Haces aeróbico y músculo. Van a decir ¡qué vagabunda!, pero háganlo una semana y van a ver los resultados, es increíble y solamente te quita siete minutos al día, lo haces en tu cuarto, no hay excusa para que no lo hagas, en el hotel, donde quieras”.Este programa lo bajó de Internet y lo calificó de práctico.En lo que lleva realizando estas rutinas, Maribel ha descubierto notables cambios en su anatomía.“Noté mucha flexibilidad y agilidad. Lo hice dos meses y empecé a afinarme. Los músculos están mucho más definidos, lo recomiendo mucho”, añadió.“Cuando se lo digo a las chavitas me dicen: ¡ay, siete minutos, si voy dos horas al gimnasio!, pero ahora se ha demostrado que no es necesario que vayas tanto tiempo al gimnasio, que a veces no es bueno tanto ejercicio. Si quieren hacer una rutina, pruébenla”.AcosadaCon todo el escándalo desatado en Hollywood entre actores y productores señalados como acosadores, Maribel Guardia aceptó que ella también lo ha sufrido.“Todas las mujeres hemos pasado por acoso sexual. Lo que es muy triste, tal vez, cuando estás en un trabajo fijo que te acosan sexualmente porque ¿qué escape tienes si tienes que alimentar a tus hijos?, pero gracias a Dios en la carrera artística es diferente”, afirmó Maribel. “Ponle que ves que un productor te echa el cuento, dices ‘no hago la película’, hay muchas maneras de escaparse. A mí me han acosado, no te miento. Los hombres en general te acosan, los hombres son muy seductores, pero nunca me ha acosado algo tan feo así... yo como la negrita de los ojos de papel volando: diles que sí, pero no le digas cuándo”.Hay hombres, dijo Maribel, que se creen más hombres sólo si son acosadores.“Eso es muy triste de los hombres, que no entienden que a las mujeres no nos gustan así.A las mujeres no nos gustan los que nos acosan todo el tiempo, dices: ay, qué tipo tan encimoso, aunque sea guapo te cae gordo.“A mí personalmente ese tipo de hombre nunca me ha gustado, me gusta un hombre que se desarrolla con naturalidad, el tipo de hombre ligador me cae gordísimo de toda la vida”, aseguró.