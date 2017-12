Ciudad de México.- Para Juanes no hay como una Navidad y un fin de año en familia y alejado del celular.Aunque radica en Miami con su esposa, la modelo Karen Martínez, y con sus hijos, Dante, Luna y Paloma, el cantautor se va en estas fechas a su natal Medellín, Colombia, para pasar las fiestas con sus seres queridos.“Nos vamos con mi mamá, mis hermanos. Celebramos la Navidad, comemos rico, nos abrazamos, compartimos en compañía.“Por ejemplo, para nosotros, el Día de Reyes no es una tradición. Los regalos son en Navidad y es el día clave. Siempre escuchamos música”, acota Juanes en entrevista.Actualmente nominado al Grammy, que se entrega este 28 de enero, en el rubro de Mejor Álbum de Pop Latino por su disco ‘Mis Planes son Amarte’, el intérprete de ‘Fuego’ espera pacientemente que llegue el 25 de diciembre.“La Navidad es mi tradición favorita del año. Es la que más me ha impactado desde niño, la que mejores recuerdos me trae. Es la emoción de estar con la familia, de conversar sobre el año que acaba, de reencontrarme con mis hermanos. La Navidad es compartir”.“Lo que menos me gusta de la Navidad es que se acabe, que haya un momento en que dices: terminó”, expresa el músico, quien participó con su voz en el filme animado ‘Olé, El Viaje de Ferdinand’.Los festejos comienzan en Colombia con el Día de las Velitas, el 7 de diciembre, y el Festival de Luces, que consiste en adornar calles y casas con el mayor número posible de focos.El equivalente a las posadas es la novena de aguinaldos, en donde la gente se reúne a rezar los nueve días previos al nacimiento del Niño Jesús.“Me encanta poder sentarme un rato con la familia, poder dejar el teléfono a un lado y concentrarme en mis hijos”.Entre la gastronomía colombiana que destaca en estas fechas se encuentra el pollo, la lechona, los tamales, los buñuelos, los hojaldres y las natillas, algunos de los cuales son de los predilectos del intérprete.“Noche Vieja es un momento de reflexión, de cómo organizo las ideas del año, cómo estuvo, qué se puede mejorar. Cada día es una nueva oportunidad de hacer cosas. Y para Año Nuevo me hago propósitos, organizo las ideas en mi mente, lo que hay que hacer, los planes”.Y la nostalgia le llega cuando recuerda a los seres queridos que ya no están.“Extraño a mi padre, porque falleció hace 23 años. Me encantaría poder abrazarlo una vez más, estar con él, pasar un día como estos de nueva cuenta con él.“Pero me concentro en el hoy y en el ahora. Estas fechas son lo máximo para vivirlas con mis hijos, ver su alegría, mantener su ilusión, esa conexión con la infancia mía, como voy pasando la tradición de generación en generación. Verlos tan alegres me encanta. Al final, todo esto lo hacemos por los hijos, por los sobrinos”.