Monterrey.- A punto de celebrar la Navidad, Inés Gómez Mont decidió romper el silencio sobre los problemas que tuvo con su ex esposo Javier Díaz, padre de su hija Inés y los triates Diego, Bruno y Javier.Fue a través de Instagram donde la conductora de 34 años, quien ahora está casada con el abogado Víctor Álvarez Puga y espera su segundo hijo de él, reveló los detalles de la tormentosa separación con su ex.“Créanme que después de cinco años de recibir golpes bajos por parte del padre de mis cuatro hijos, de su esposa, a quien no conozco y no entiendo por qué habla de mí, y de toda su familia con quien siempre tuve una relación de cariño, considero que es momento de sacar la casta por mis hijos y hablar con la verdad”, escribió.La historia, reveló Inés, comenzó hace seis años, cuando sus trillizos tenían ocho meses de nacidos y estaban conectados a monitores debido a que fueron prematuros.“Javier llegó a decirme que no quería continuar con nuestro matrimonio, que no me amaba más y que le daba asco la cesárea tan asquerosa que me habían hecho para dar a luz a los traites. Me expresó que su plan era irse a vivir a Monterrey para abrir un bar en esa ciudad”, relata.“Le supliqué mil veces que no me dejara sola con la responsabilidad de los niños, que me daba miedo porque no sabía si sola iba a poder. Recuerdo muy bien que quiso predecir que me quedaría sola para siempre por dos motivos: primero porque le daba asco mi cesárea y segundo porque nadie se iba a fijar en mi con cuatro hijos”.Al tiempo de que Díaz la dejó, ella descubrió que él mantenía una relación con una mujer a quien ella conocía y consideraba su amiga.Con esfuerzo y trabajo, aseguró Inés, ha podido sacar a sus hijos adelante, situación que hizo no sólo cuando se divorció, incluso durante el matrimonio.