Guillermo del Toro, entre los que suenan fuerte para el Oscar

¿Otro Oscar para un director mexicano? ¿El primero para Chile y para una actriz transgénero? El 2017 trajo películas latinoamericanas, o de realizadores de la región, que ya comienzan a cosechar reconocimientos en la temporada de premios.Con su cuento de hadas ubicado en la Guerra Fría "The Shape of Water" ("La forma del agua") Guillermo del Toro podría convertirse en el tercer cineasta mexicano que gane el Premio de la Academia a la mejor dirección, un honor que en años recientes recibieron sus entrañables amigos Alfonso Cuarón (en 2014 por "Gravity") y Alejandro González Iñárritu (en 2015 y 2016, por "Birdman" y "The Revenant")."The Shape of Water", protagonizada por Sally Hawkins como una mujer muda que se enamora de una criatura marina cautiva, es una carta de amor al cine mismo y a las películas de monstruos, un género que combina de manera audaz con el thriller e incluso el musical. Algunos críticos la califican como la mejor película de Del Toro desde "El laberinto del fauno", su épica española de 2006 que sorpresivamente no recibió el Oscar a la mejor cinta en lengua extranjera (el premio entonces fue para "La vida de los otros" de Alemania).En semanas recientes el filme -que se alzó en agosto con el León de Oro, el máximo premio del Festival de Cine de Venecia- encabezó la lista de nominados a los Globos de Oro con siete candidaturas que incluyen mejor película y dirección, actriz, actor y actriz de reparto (para Richard Jenkins y Octavia Spencer) y guion (de Del Toro y Vanessa Taylor). Entre otros reconocimientos, el Instituto de Cine Estadounidense (AFI, por sus siglas en inglés) la nombró película del año. Y la Asociación de Críticos de Los Ángeles le otorgó a Del Toro el premio a la mejor dirección en un empate con el italiano Luca Guadagnino por "Call Me By Your Name", aunque eligió la obra de éste como mejor película.Del Toro, tras recibir su premio en Venecia, dijo que la "misión de su vida" ha sido mostrar que es posible que las películas de géneros como la fantasía, la ciencia ficción o el terror posean inteligencia, arte y belleza."Este es un hermoso incentivo, un hermoso acto de amor, y me parece que es algo muy necesario", declaró sobre el reconocimiento. "Llegó la hora de que entendamos que no se puede legitimar solo a ciertos géneros".Otro que está más cerca de una nominación al Oscar es el chileno Sebastián Lelio, cuya aclamada cinta "Una mujer fantástica" quedó entre las nueve precandidatas al premio a la mejor cinta en lengua extranjera. El filme, postulado a un Globo de Oro así como a un Goya del cine español, es protagonizado por Daniela Vega como Marina, una mujer transgénero que tras la muerte de su pareja sufre el maltrato tanto de su familia como de la policía que investiga el deceso."Estoy muy orgulloso de Daniela, de cómo ella enfrentó el desafío de una película que no significó solamente hacer un protagónico absoluto en el sentido de que es un personaje que pasa por un espectro emocional sino que además vuela, enfrenta tormentas de viento, canta dos arias de ópera, en fin, es un rol politonal de gran complejidad y ella es joven, no tenía mucha experiencia", dijo el director en una entrevista con The Associated Press. "Fue muy hermoso ver cómo ella se entregó por completo y encarnó con tanta complejidad y belleza este personaje".Desde que debutó en febrero en el Festival Internacional de Cine de Berlín, donde obtuvo el premio Teddy al mejor largometraje de temática LGBT y el Oso de Plata al mejor guion, "Una mujer fantástica" ha sido galardonada en San Sebastián, seleccionada como una de las mejores cinco películas en lengua extranjera por la Junta Nacional de Reseñistas de Estados Unidos y nominada a los premios Independent Spirit. El mes pasado, en la cuarta edición del Premio Iberoamericano de Cine Fénix, se alzó con los honores a la mejor película, dirección y actuación femenina. Y la interpretación de Vega ha sido aclamada al punto de que se rumora que podría hacer historia con la primera postulación al Oscar para una actriz transgénero.De recibir la postulación al Premio de la Academia, esta sería la segunda película de Chile en la competencia. "No", de Pablo Larraín, se midió por la estatuilla en el 2013, pero la ganadora ese año fue la austriaca "Amour". Las nominaciones al Oscar se anuncian el 23 de enero.Un título que sin duda triunfará esta temporada de premios es "Coco", el megaéxito animado de Disney Pixar sobre el Día de los Muertos mexicano que ha sido un favorito tanto del público y de la crítica. La cinta, la más taquillera de todos los tiempos en México, fue calificada por la AP con cuatro de cuatro estrellas, una verdadera rareza.También se destacó este año el documental "Tempestad" de la mexicana Tatiana Huezo, sobre una mujer en una prisión dominada por el crimen y una madre que busca a su hija desaparecida. El filme se ha exhibido en más de 80 festivales y ha recibido una treintena de premios. En febrero, se medirá con "Una mujer fantástica" por el Goya a la mejor cinta iberoamericana.Y, en un esperado momento que llegó después de 16 años, Cuarón regresó a México para filmar su primera película en español desde "Y tu mamá también" (2001): "Roma".La cinta, cuyo estreno está previsto para el 2018, retrata un año en la vida de una familia de clase media en la capital a comienzos de la década de 1970. ¿Volverá con ella México a los Oscar? Posiblemente, pero esto es algo de lo que reportaremos en los próximos 12 meses.