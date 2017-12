Retrata 'triste realidad'

Un año nuevo y un nuevo escenario le deparan al juarense Christian Valenzuela y al monólogo que cobra vida gracias a su interpretación, misma que nos representará en la Ciudad de México durante el mes de enero.La puesta en escena ‘El Kame Hame Ha’, que esconde una dura realidad detrás de su título, cambiará de aires y arrancará con una temporada de seis funciones del 17 al 28 de enero de 2018 en la Sala Novo del Teatro La Capilla en Coyoacán, recinto que albergará durante dos semanas una historia más que conmovedora.El texto de Jaime Chabaud, interpretado por Christian de 29 años y codirigido por el actor y Abraxas Trías, relata la historia de Benito, un sicario de 14 años que ha pasado toda su infancia en una célula delictiva y que retrata a una generación de jóvenes que crecieron rodeados de narcotráfico, drogadicción y asesinatos.“Al principio la gente ve ‘El Kame Hame Ha’ y espera ver a Goku, esperan ver botargas o algo para niños y de repente tienen un encontronazo al llegar y toparse con un niño que esta en la cárcel, se vuelve un golpe muy fuerte para el público”, platicó Valenzuela para El Diario de Juárez.Esta obra, estrenada el 1 de junio de este año en el Centro Cultural Paso del Norte, además de impactar a los espectadores a través de un argumento difícil de digerir, cuenta con un montaje único que combina el arte marcial y el arte teatral, haciendo de la experiencia una más interesante.“A Benito le dicen el ‘saiyajín’ porque su caricatura favorita es ‘Dragon Ball’, entonces nosotros pensamos que es una obra que tiene completamente el lugar para relatarla con el arte marcial. El personaje va platicando las cosas mientras practica artes marciales, lo que vuelve el espectáculo más entretenido”, dijo.Esta combinación de artes se pudo concretar gracias a que Christian practica Wushu Kung Fu desde los seis años, disciplina que lo llevó a inaugurar su propia academia, Wushu Charza, en el 2012, dos años después de haber incursionado en el mundo de la actuación.“Esta obra es parte de la compañía 1939 Teatro Norte. Nos fue muy bien presentándola, estuvimos en la Muestra Estatal de Teatro (MET), posteriormente Telón de Arena nos abrió las puertas en agosto; en septiembre estuvimos en el Centro Cultural Independiente del Teatro Bárbaro en Chihuahua; y en octubre nos fuimos de gira con el Festival Internacional de Chihuahua (FICH)”, comentó.Todas las funciones que ofreció ‘El Kame Hame Ha’ durante este año llevó al actor a tomar la decisión de inscribirse en una convocatoria que realizó el Teatro La Capilla de la Ciudad de México por medio del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, quedando seleccionado y permitiéndole presentarse fuera de Ciudad Juárez y de Chihuahua.“Ha sido una experiencia muy padre porque la gente se conmueve con este drama y dice: ‘¡Chin!, si es cierto, ¿qué estamos haciendo por nuestros niños?, ¿cómo estamos permitiendo que niños de 12, 13, 14 años estén matando, estén utilizando armas de fuego, que usen drogas?’”, expresó.“A final de cuentas el tema de la obra es noticia, sigue siendo noticia. Creemos que esto no pasa, pero lo difícil es hasta donde hemos llegado porque nos reímos de una terrible situación, de un chavito que acaba de morir, de un chavito que nos relataba la drogadicción y todo lo que hacia y se nos hace simpático. Muchos lo platican y lo comparten, pero no nos damos cuenta del trasfondo que hay”, explicó.Durante la entrevista el actor dijo sentirse triste al ver que hoy en día el tema sigue siendo una realidad para la niñez y juventud en México, más ahora que la noticia del asesinato del ‘Pirata de Culiácan’, un joven Youtuber de 17 años, se ha vuelto un tema nacional e internacional.“Estos niños no son nuestro futuro, son nuestro presente y se lo estamos festejando. Necesitamos darnos cuenta que son vulnerables a todo”, destacó.Con esta oportunidad de presentar la obra ante un público más grande Christian espera crear conciencia sobre la problemática, y sobre todo, representar el arte del estado y de chihuahua en otras partes del país.“Me siento muy contento, estoy muy agradecido con la vida. Para mi la vida es Dios y estoy agradecido con Dios porque me ha dado la oportunidad de hacer mis sueños realidad”, manifestó.El actor partirá de Juárez este lunes y regresara hasta el 1 de febrero, pues antes de dar las funciones en Coyoacán estará en un internado de la escuela en la que estudia desde el mes octubre, el Centro Dramático de Michoacán (CEDRAM).

