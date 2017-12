Reprograman estreno del filme de Gaga

Ciudad de México.- La película ‘A Star Is Born’, protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper, quien además es el director del filme, reprogramó su fecha de estreno del 18 de mayo al 5 de octubre.De acuerdo con el portal Variety, la empresa productora eligió proyectar el filme a finales del próximo año para que el drama sea considerado en la temporada de premios.De estrenarse en octubre, llegaría a los cines casi a la par de ‘Venom’, el spin off de ‘Spiderman’ protagonizado por Tom Hardy, y ‘Bad Times at the Royale’, protagonizada por Chris Hemsworth.La decisión deja el 18 de mayo con un solo gran estreno, la película de terror Slenderman.‘A Star Is Born’ se basa en la película de 1937 dirigida por William Wellman y protagonizada por Janet Gaynor y Fredric March, que narra la historia de una estrella de cine que se desvanece, mientras ayuda a otra a convertirse en actriz.James Mason y Judy Garland protagonizaron una versión en 1954 y Barbra Streisand y Kris Kristofferson encabezaron otra en 1976.Cooper asumió el cargo de director después de su trabajo con Clint Eastwood en Francotirador.Mientras que Gaga participó en ‘American Horror Story: Hotel’, lo que le valió un Globo de Oro a la Mejor Actriz en una miniserie.Además, la cantante iniciará una residencia en Las Vegas en el MGM Park Theatre. El acuerdo se cerró durante el fin de semana y traerá a la estrella del pop a la ciudad a finales de 2018.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.