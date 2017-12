Vivieron famosos Navidad para olvidar

Ciudad de México.- Si bien la Navidad es una época para cerrar el año con felicidad y en familia, famosos como Camila Cabello, Tom Ford, Julianne Moore, Jessica Chastain y Lady Gaga también han vivido momentos confusos y descuidos que los llenaron de pena. Así lo confiesan en exclusiva."Compré un calendario para una persona de mi oficina, y cuando se lo entregué, pensó que estaba bromeando. Sabía que le gustaba el arte, y era con unos impresos muy bonitos, pero nunca tomé en cuenta... que era del año en curso y no el que iba a iniciar. Nos reímos mucho. Al final le regalé el correcto".Lady Gaga, cantante y actriz"Hace dos años sucedió que a una amiga que cumple años esta temporada le mandé un regalo a su casa, pero olvidé por completo que había cambiado de domicilio y se lo envié a la dirección anterior. Afortunadamente lo pude recuperar y dárselo".Camila Cabello, cantante"Cinco años atrás tuve que pagar una apuesta que perdí en casa, y me puse saco, calcetines y corbata navideños, con motivos muy folclóricos, de colores muy vistosos, y no me gustó cómo me veía. Mi mamá me hizo un montón de fotos y, por supuesto, tiene prohibido mostrarlas. Le pedí que las borrara, pero sospecho que no lo ha hecho".Shawn Mendes, cantautor"Antes solía llenarme de compromisos en Navidad y me apuntaba para hacer todo tipo de comidas y aportar bebidas a las reuniones. Un día, hace unos años, juré que había prometido que haría el postre y un ponche que es receta de familia, lo llevé a la cena navideña y, ¡oh, sorpresa! En realidad me tocaba el plato fuerte y terminamos comiendo doble postre y sándwiches improvisados con un pavo precocido de un súper cercano a casa".Julianne Moore, actriz"Soy medio distraído, y en época de Navidad a veces me asalta el estrés por que todo esté perfecto con la cena, regalos, precopeo con los amigos... Y claro, mandé diseñar una cartera espectacular para un amigo, que sé que le encantan, y todo iba muy bien hasta que abrió el regalo y la tarjeta que le escribí decía 'feliz cumpleaños' en vez de 'feliz Navidad'".Tom Ford, diseñador de modas y cineasta"Cuando mi hijo (Tim) era más pequeño recuerdo que uno de los regalos que pidió fue un Transformer espectacular. Fui a una tienda de superlujo a comprarlo. Lo pedí, me lo envolvieron y no sé en qué momento algo pasó, que cuando él lo abrió me di cuenta de que lo había cambiado, ¡le regalé un Lego que ni conocía! Hablé a la tienda y me dijeron que me confundí de bolsa y me llevé otra".David Guetta, músico y DJ"Me pidieron grabar un saludo navideño para una estación de radio especializada en cine y me dieron instrucciones, pero no sé por qué, cuando lo hice cambié el nombre del programa. Acto seguido mando el correo con el audio y mi asistente no notó el error. Nos dimos cuenta cuando lo escucharon ellos y ¡zas! Lo repetí, súper apenada".Jessica Chastain, actriz"Un día trabajaba en una de mis películas más entrañables (que no diré cuál), y el fin del rodaje fue muy cercano a diciembre, entonces hicimos un intercambio de regalos, como en la escuela. Podría jurar que me grabé el nombre del actor cuando saqué su papel; compré un regalo bellísimo y ¡sorpresa! Confundí el nombre y era otra persona quien me había tocado. Le cambié su regalo dos días después, con toda la pena del mundo".Octavia Spencer, actriz"Estaba tan contrariada por unos regalos que no encontraba para unos amigos, que le juraba a uno de ellos que un obsequio que me habían dado era 'reciclado', pues regalé un bolso igual al que me habían dado, y claro que le decía que mi amiga lo había reciclado y se lo había dado a otra y ¡noooo! ella tenía el que le había dado y mi otra amiga compró uno parecidísimo sin saberlo... ¡qué ridículo el mío!".Rita Ora, cantante y actriz