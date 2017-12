Ciudad de México.- La lista que los chicos de CNCO tienen para Santa Clos es corta, de hecho sólo tiene un elemento: estar en familia.“Ya pasamos todo el día y todo el año juntos, ¿a poco crees que pasaré la Navidad y el Año Nuevo con estas cuatro caras? No, yo quiero mi casa y comer mucho, comer de la abuela”, señaló Richard ante las risas y la aprobación de sus compañeros.Los integrantes de esta boy band podrán compartir hasta el cuarto donde duermen, pero sus diferentes nacionalidades los llevan a vivir las fiestas de manera particular, eso sí, siempre en la compañía de los seres queridos.“En Ecuador se come mucho pavo y hacemos esta tradición en la que en Año Nuevo prendemos 12 velas durante todo el día y las tienes que apagar justo a la medianoche para tener fortuna y prosperidad”, explicó Christopher.“En Navidad, en Puerto Rico, comemos mucho lechón y también tenemos esta tradición en la que marchamos con instrumentos, vamos a casas de sorpresa y cantamos canciones; la gente compra comida por si alguien va a su casa a cantarles en la madrugada”, agregó Zabdiel.El comer las 12 uvas, convivir con la familia para saborear pavo y el darse un beso a la medianoche para iniciar el año con amor son otras costumbres que no faltan en las fiestas, coincidieron los latinos, que también esperan un buen 2018.“Yo lo único que quiero para este año es que CNCO suene en todo el mundo, que seamos conocidos en todos lados”, señaló Christopher.“También quiero unidad, prosperidad y salud para toda la gente que quiero... ¡ah, pero también quiero unos tenis Jordan!, que los pedí hace mucho, pero nunca llegaron, espero que este año sea el bueno”, agregó Richard.Regalos inolvidablesLos chicos de CNCO recordaron los mejores regalos que recibieron en Navidad, cuando eran unos niños.ChristopherEl primer PlayStation que salió al mercado, junto con un juego de luchas que usó desde esa Navidad hasta que volvieron a iniciar las clases.ZabdielUn perro cocker spaniel llamado Ángel (que terminó por romperse una patita) y una patineta.ÉrickEl regalo que más recuerda es el que nunca recibió: un caballo. Este obsequio hubiera sido problemático porque la familia vivía en el quinto piso de un edificio.RichardUn carrito a control remoto... que la vecina de enfrente aplastó con su carro cuando salía de la cochera de su casa el mismo día de Navidad. El cubano también recibió una gallina llamada Paula.JoelUn perrito labrador llamado Buddy y un Nintendo GameCube.

