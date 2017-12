Paseños 'alzan' su voz

Terminó la aventura en ‘La Voz… México’ para los paseños Ryan González y Elia Esparza, pero, el sueño de lograr extender sus voces por México y Estados Unidos apenas comienza, y que mejor que iniciar en la frontera.A tan sólo tres días del término del programa televisivo, y a unos cuantos más de que culmine el año, ambos cantantes se encuentran cosechando los frutos que les dejó la experiencia artística, todo gracias a sus ‘coaches’.Ryan González de 24 años, quien fue el último en sumarse al reality show en el equipo de Maluma, y uno de los últimos en quedar fuera durante la Gran Final, llegó el lunes por la noche a El Paso lleno de felicidad y de sorpresas para sus paisanos.“Hablé con Maluma el lunes y le dije que muchísimas gracias por todo lo que hizo por mí en la competencia, y le pedí un favor más. Le dije que si podía cantar con él aquí en El Paso cuando el se presentara, y me dijo que si”, platicó González –vía telefónica- para El Diario de Juárez.El cantante colombiano estará en la frontera el viernes 20 de abril del 2018, fecha en la que compartirá el escenario con Ryan una vez más, pues el pasado viernes 15 de diciembre el joven tuvo la oportunidad de cantar con Maluma en la Arena Ciudad de México ante un aproximado de 25 mil personas.“Maluma siempre se portó muy bien con los participantes, y a mi pregunta contestó que sí con gusto, que nos veíamos en abril. Ya sólo estoy esperando esa fecha. Me emociona presentarme con él en mi propia ciudad, con mi propia gente”, comentó.Además de presentarse junto a su coach, González contó que Johan Sotelo del equipo de Laura Pausini le extendió una propuesta para realizar una gira por México, proyecto que aún esta en la etapa de planeación.“Cuando acabó el programa recibí muchos comentarios de la producción y de las personas, que estaban muy impresionados con mi evolución como artista. Al final de cuentas obtuve un resultado positivo, no gané pero me beneficia el haber conocido a tantas personas”, dijo.Y Ryan no fue el único en obtener un final feliz, ya que el mismo lunes por la mañana Elia Esparza de 25 años recibió una gran noticia de su coach, Laura Pausini, quien la contactó a través de Instagram para invitarla a su ‘World Wide Tour 2018’.“Me siento muy emocionada, no sabía que se acordaba de mí como para mandarme mensaje e invitarme. Estoy muy feliz y emocionada”, manifestó Esparza –vía telefónica- para El Diario de Juárez.Hace tres semanas la joven quedó eliminada de ‘La Voz… México’ -durante la etapa de los Knockouts-, sin embargo, eso no fue impedimento para que la cantante italiana le diera la oportunidad de presentarse con ella en el Greek Theatre de Los Ángeles el 28 de julio del 2018, y en el Radio City Music Hall de Nueva York el 31 de agosto.“Me dijo que escogiera una canción para cantar con ella. Voy a practicar todas sus canciones”, dijo entre risas.A pesar de no haber obtenido el título de ganador de la sexta temporada del programa, ambos jóvenes expresaron sentirse felices por la experiencia y por su compañero Luis Adrián Cruz del equipo Pausini, quien ganó la competencia.“Estoy tan feliz y orgullosa de Ryan y de Luis. Ryan canta genial y es una hermosa persona, me dijo que es la experiencia de su vida; y Luis Adrián es una persona tan linda, se lo merece todo, estoy encantada de que el haya ganado y más porque tiene una voz impresionante”, platicó Esparza.Por otro lado, González dijo sentirse muy agradecido por haber pisado un escenario tan grande, por haber convivido con los coaches y por haber logrado hacer grandes amistades.“Opino que fue un resultado justo, al principio yo tenía la idea de que Luis o Irlanda iban a ganar, y si estaba nervioso, pero me siento muy contento y satisfecho, fue algo justo”, concluyó.