Ahora es más atrevida

Monterrey— Sin miedos ni limitaciones, dispuesta a fusionar géneros y ser más atrevida en lo personal y lo musical, así pretende ser la nueva Paty Cantú.La tapatía, quien estrenó el sencillo ‘#Natural’, que vendrá incluido en su próximo disco ‘#333’, suena con este tema en el que adquiere el ritmo urbano del momento.“He tenido el tiempo y el camino exacto para poder ir aprendiendo. Se han ido cumpliendo muchos sueños, pero efectivamente no han sido ni regalados ni al instante”, declaró Paty.La tapatía, de 34 años, dijo que ha tenido que trabajar muchísimo para que las cosas vayan sucediendo a su manera.“Hoy, después de estos últimos dos años que pude viajar y llevar mi música a otros países de Sudamérica, Centroamérica y Europa, así como de poder escuchar los consejos de Juan Gabriel, todas esas cosas me han marcado y me han hecho una persona con menos miedo. Más valiente”, indicó.Como cantautora entendió que si tiene un millón de colores con los cuales pintar, por qué hacerlo sólo con uno.“Entonces me volví más atrevida, menos miedosa porque descubrí que puedo compartir, por eso este nuevo disco, que se titula #333, que sale a principios del 2018, lo describo como el mejor proyecto de mi carrera”, agregó.En este material contará con invitados especiales, sin un género específico, aclaró; son artistas alternativos, cantautores de diversas nacionalidades.Paty sonó recientemente con un tema a dúo con Álex Ubago titulado ‘Entre Tu Boca y la Mía’, incluido en el nuevo EP del español.“Se me vienen un montón de colaboraciones en esta nueva parte de mi historia, porque Álex sacó esta canción que él compuso y de la que se hicieron tres versiones: bachata, balada y electrónica”.

