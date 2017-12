'No sabía nada de Weinstein'

Ciudad de México— Tras ser criticada por la actriz Rose McGowan por no pronunciarse respecto al escándalo del productor Harvey Weinstein, Meryl Streep rompió el silencio.“No sabía nada de los crímenes de Weinstein, no lo supe en los 90 cuando ella (McGowan) fue agredida, ni durante las subsecuentes décadas, cuando atacó a otras. No me mantuve en silencio deliberadamente. No sabía. No aprobé violaciones. No sabía. No me gusta que mujeres jóvenes sean atacadas. No sabía que estaba ocurriendo”, dijo la ganadora de tres premios Oscar en un comunicado.McGowan había ironizado con que la mítica actriz fuera a acudir a los Globos de Oro vestida de negro en protesta contra Weinstein cuando no había hecho ninguna declaración. “Eres parte del problema”, le espetó.“A través de amigos que la conocen, le hice llegar mi número al instante en que leí las noticias (de Rose atacándola). Me senté todo el día de ayer (el domingo) y esta mañana (ayer), esperando expresar mi profundo respeto por la valentía de ella y otras en exponer a los monstruos entre nosotros, así como mi empatía por el dolor que sufre”, dijo Streep.“Lamento en verdad que me vea como adversario, porque ambas estamos juntas, con todas las mujeres en la industria, oponiéndonos al mismo enemigo implacable”, agregó.