'El Puma' recibe doble trasplante de pulmón en Miami

El cantante venezolano José Luis Rodríguez 'El Puma', de 73 años, fue sometido hoy a un doble trasplante de pulmón en un hospital de Miami, donde aún se encuentra en cuidados intensivos, confirmó su publicista, Beatriz Parga, escribió la agencia EFE."Él tenía mucho tiempo esperando un donante", contó Parga. "Anoche lo llamaron y se sometió a la operación en las primeras horas de hoy en el hospital Jackson Memorial", agregó.Para él, esta es una nueva oportunidad de vida y está viviendo todo el proceso con mucha fe", agregó Parga, quien detalló que estos momentos, Rodríguez se encuentra en terapia intensiva, donde los médicos monitorean la reacción de su cuerpo a los nuevos pulmones, "para asegurarse de que no haya rechazo"."Las primeras 72 horas son cruciales", aseveró la publicista.Parga indicó que el cantante "sabe que está en las oraciones de sus fanáticos en todo el mundo y eso le reconforta".Sólo familiares muy cercanos acompañan al cantante, que se dio a conocer a nivel internacional gracias a sus telenovelas en los años 70 y a su tema 'Pavo real' y está radicado en Miami desde los años 90.Yo me declaro sano todos los días. Sano en el nombre de Cristo (?) Piensen en mí con salud, con vigor, con energía. Piensen en mí como Superman, el Capitán América. Todo eso me va a hacer mucho bien", dijo el cantante en una entrevista a mediados de año.El cantante vive en Miami desde la década de los años 90, cuando se casó con la modelo cubana-estadounidense Carolina Pérez.De ese matrimonio nació la actriz Génesis Rodríguez. 'El Puma' tiene otras dos hijas mayores de su unión con la venezolana Lila Morillo, las también artistas Liliana y Lilibeth Morillo.

