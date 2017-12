Vuelve a sus raíces

Después de abrirse paso en la industria cinematográfica de Estados Unidos, el actor chihuahuense Sergio García regresará a sus raíces para continuar expresando su arte a través de proyectos que resalten el talento del país.En el 2014 el histrión de 26 años emprendió un viaje hacia Los Angeles, California, en búsqueda de oportunidades para desarrollar su carrera artística, siendo su participación en la serie de Telemundo, ‘Milagros de Navidad’, una de esas oportunidades.“Iniciaré el año 2018 de regreso en mi natal Chihuahua, seguro de encontrar oportunidades y de seguir desarrollando mis habilidades actorales y aportando más al medio del entretenimiento en México”, platicó García —vía telefónica— para El Diario de Juárez.Dentro de la serie, estrenada el 27 de noviembre de este año, Sergio realiza su aparición en el capítulo dos, titulado ‘Jesús Nació en California’, y le da vida al personaje de Antonio, quien es el encargado de un establo ubicado en una granja de California, lugar donde se desarrolla parte de la historia del episodio.La producción estadounidense, dirigida por Jaime Segura, Héctor Márquez, Otto Rodríguez y Arturo Manuitt, es un melodrama de antología que se compone por capítulos independientes que tienen como hilo conductor los conflictos que los inmigrantes latinos viven en Estados Unidos durante la temporada navideña.“Tuve la oportunidad de trabajar en ‘Milagros de Navidad’ bajo la dirección de Jaime Segura, quien estuvo presente en la audición, dándome direcciones junto al equipo del casting, ellos me dieron la oportunidad de audicionar”, comentó.Para este trabajo el actor aplicó el aprendizaje que obtuvo en un curso intensivo de actuación que impartió la escritora, directora y productora de cine y teatro venezolana, Elia K. Schneider, en el Stella Adler Academy of Acting de Los Angeles en el 2016.“Siendo alumno de Stella Adler lo primero que se te enseña es a aprender a usar la imaginación para crear todo respecto a tu personaje, de esa manera mientras más claras y fuertes sean las imágenes en tu cabeza, más real, orgánico y honesto será tu resultado en escena”, explicó.Trabajó con WhalbergAdemás de esta experiencia, durante su estadía en la ciudad que alberga a varias industrias del espectáculo, García formó parte de una agrupación teatral dirigida por el mexicano Rubén Amavizca-Múrua en el Teatro Frida Kahlo y participó en vídeos musicales, infomerciales, dramatizaciones y cortometrajes.“A lo largo de tres años, de muchas altas y bajas, y de seguir al pie del cañón, he podido tener la bendición de estar en diferentes producciones”, expresó.En el 2015 Sergio compartió créditos con el actor estadounidense Mark Wahlberg en la película ‘Ted 2’, ya que trabajó como extra en una de las escenas del ‘Comic Con’; y en este año participó como extra en la serie ‘Snowfall’ de la cadena televisiva FX.“El actor siempre debe de estar en constante movimiento y crecimiento, y para mí, en este momento de mi vida, México es el único destino. Quiero iniciar carrera en mi país, desarrollar proyectos míos con talento mexicano y contar historias de nuestra gente, de México”, concluyó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.