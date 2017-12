¡Soy una triunfadora!

Londres— Hoy brilla como toda una estrella en Europa y es conocida en gran parte del mundo gracias a su música. Pero si bien los comienzos de Rita Ora no fueron tan glamorosos, siempre le sobró determinación.Nacida en Kosovo y nacionalizada británica, intérprete recuerda cuando participaba en cuanta sesión de micrófonos abiertos había en Londres, hace una docena de años, e interpretaba temas de Whitney Houston, The Beatles, Nelly Furtado y Mariah Carey.Su esperanza era que algún cazatalentos la escuchara y le diera la oportunidad que tanto anhelaba. Y aunque la espera fue larga, jamás perdió la esperanza hasta que, finalmente, su mánager Sarah Stennett la llevó a varios estudios de grabación.Y así empezó su aventura hacia el estrellato, que hoy se traduce en el estreno de ‘Anywhere’, sencillo que formará parte de su segundo álbum de estudio, el cual sale el próximo año.“Me causa mucha ternura y me trae muy buenos momentos pensar en mis inicios. Siempre admiré a las mujeres fuertes, yo decía que quería ser la Margaret Tatcher de la música, por dominarla, no por otra cosa, y creo que he podido hacer lo que he querido.“Cuando mi voz salió en las canciones de Craig (David) y James (Morrison) como corista, entendí que la música era lo que me iba a dar de comer, y jamás paré de soñar”.La intérprete de ‘R.I.P.’ y ‘How We Do (Party) también ha incursionado en la actuación gracias a la trilogía de 50 Sombras de Grey, como Mia, la hermana de Christian Grey. Además, se desligó de su contrato con Rock Nation para trabajar con Sony Music.“Mis dos nuevas canciones de este año, ‘Your Song’ y ‘Anywhere’, son un parteaguas en mi carrera porque luché mucho por poder editar un segundo disco, y en el ínter, hubo muchas aventuras.“Me considero una triunfadora porque, a pesar de los obstáculos, estoy de pie, firme y con miles de planes por delante... Así soy yo, una luchadora”, apunta la estrella de 27 años.La ex juez de ‘The Voice UK’ y ‘The X Factor’ es una libre y ferviente defensora del feminismo porque cree que las mujeres son las que mueven al mundo.“En toda familia hay una mujer que manda, y si no, preguntémosle a mi mamá. Yo creo que nos falta mucho por conseguir, hay muchos territorios donde las mujeres son tratadas como objetos, sin voz ni voto. Siempre he admirado a las mujeres fuertes, a las que salen adelante a pesar de las dificultades.“Lloré mucho, por ejemplo, cuando murió Amy (Winehouse) porque creo que ella tenía todo el espíritu para salir avante, pero se interpusieron muchas cosas. ¿Sabes a quién admiro? A las madres solteras que no dependen de un hombre para educar a sus hijos...¡Arriba el feminismo!”.Además de actriz, compositora y cantante, Rita Ora ha colaborado como modelo para Roberto Cavalli, DKNY, Calvin Klein, Skullcandy, Coca Cola y Samsung GalaxyTambién es activa filántropa en colaboración con organizaciones como UNICEF, Band Aid 30, Free the Children y Cancer Research UK.