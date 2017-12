A tono navideño con coro de Juárez

Ciudad de México— La época de paz y amor ya se vive con la música navideña de The Chamanas.La banda, integrada por Paulina Reza, Manuel Calderón, Héctor Carreón y Alejandro Bustillos, lanzó el villancico ‘Hacia Belén Va una Burra, rin, rin, rin’, adaptación del tradicional y grabado con Jay de la Cueva y los niños de la Casa Hogar Bethel, de Ciudad Juárez.“Es una época en donde todo el mundo recibe más amor, entonces quisimos dar nuestro regalo haciendo una colaboración con Jay, que es muy amigo de la banda, por medio de un estudio de grabación que se llama Sonic Ranch (Texas), y pues con los niños somos muy conscientes del hecho de que tenemos que ayudar”, consideró Paulina, vocalista, en entrevista.En el video, que salió hace un par de semanas en YouTube, los niños del orfanato también colaboran cantando y tocando algunos instrumentos.“Los niños son muy participativos, no les da pena nada, todos querían cantar y también esa convivencia se nota en la canción, y creo que es muy importante transmitir ese mensaje de amor y cooperación”.La agrupación, originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas, organiza posadas desde el año pasado con el objetivo de recolectar juguetes para los niños de Bethel.“La entrada es llevar un juguete, entonces esos juguetes se los llevamos. Hace un par de años que tenemos contacto con ellos, y les hemos llevado regalos”, contó.En 2018 The Chamanas lanzará su tercer disco, pues a partir de enero se centrarán en componer, producir y grabar las canciones y videos.El próximo material, adelantó, podría incluir colaboraciones con otros artistas y versiones de canciones en inglés al español, como lo hicieron en sus discos anteriores.

