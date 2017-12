Es de las más influyentes

Ciudad de México – ‘Mujer Maravilla’ es de las películas de superhéroes favoritas del 2017, tan bien le ha ido frente a la crítica que se está considerando para la temporada de premios de la Academia.Pero esto no hubiera llegado tan lejos si no fuera por el trabajo de la directora Patty Jenkins, quien anteriormente realizó ‘Monster: Asesina en Serie’. Jenkins ahora ha sido seleccionada para formar parte de la lista de Bloomberg 50.Bloomberg 50 se dedica a realizar un recuento de las personas más importantes del año en el mundo de las finanzas, la política, la tecnología y el entretenimiento.Las bases para formar parte de este conteo se resumen en definir un negocio a nivel global, en este caso Patty Jenkins fue una persona importante en este tema por su contribución financiera a la industria cinematográfica.La cineasta es la segunda mujer en dirigir una película de alto presupuesto y la primera que logró conseguir gran éxito en la taquilla; el presupuesto de ‘Mujer Maravilla’ estuvo arriba de los 100 millones de dólares.La cinta protagonizada por Gal Gadot logró romper un récord en taquilla, consiguiendo 822 millones de dólares a nivel mundial, un gran beneficio tanto para la producción como para Warner Bros.En una entrevista para Comic Book, la directora habló de lo importante que ha sido formar parte de la franquicia del DCEU y su reconocimiento como mujer y como cineasta. También mencionó el proceso en el que se encuentra actualmente con el desarrollo de ‘Mujer Maravilla 2’.“La gente siempre quiere saber cómo es asumir un presupuesto tan grande. Pero todavía tengo 20 por ciento de dinero y 20 por ciento de tiempo para continuar con lo que estoy tratando de hacer. Por ahora estamos en plena preproducción de la secuela (de ‘Mujer Maravilla’). Me encanta Mujer Maravilla y creo en ella, y todavía no puedo creer lo afortunada que soy al tener todo esto en la palma de mi mano”.Jenkins no perdió la oportunidad para hablar sobre el lugar de la mujer en la industria cinematográfica ocupando la silla de director. Mencionó que el error que se había cometido por muchos años era pensar que el cine realizado por mujeres estaba dirigido hacia una audiencia específica, y mucho tiempo se creyó que todas debían seguir a la misma audiencia.Dijo que es primordial que, tanto las cineastas, los espectadores y las grandes productoras de la industria, se den cuenta de lo importante que es contar historias para todos y no necesariamente puede hacerlo sólo un tipo de personas, sino cualquier director que tenga la capacidad de crear y plasmar en una pantalla su creación.La Mujer Maravilla de Gal Gadot hizo su primera aparición en ‘Batman vs Superman: El Origen de la Justicia’, después tuvo su primera película en solitario realizada por Patty Jenkins, le siguió ‘Liga de la Justicia’ y en noviembre de 2019 llega ‘Mujer Maravilla 2’.Las otras películas del DCEU que se esperan son ‘Aquaman’, que llega en diciembre de 2018, ‘Shazam!’, que se estrena en abril de 2019, ‘Cyborg’ en 2020 y ‘Green Lantern Corps’ también en 2020.

