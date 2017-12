Listas para dar el 'sí'

Monterrey— La temporada es navideña pero, por lo visto, también de anillos de compromiso.Y es que en esta ocasión, el fin de año destacó por ciertos brillos, y no los del pinito de navidad, sino de los diamantes que varias famosas están luciendo en sus manos, como señal de que pronto habrá boda.Kaley Cuoco"¡Digo sí!", exclamó llorando Kaley Cuoco al aceptar la propuesta de matrimonio de su novio Karl Cook.La actriz de ‘The Big Bang Theory’ subió a Instagram el video del momento de la propuesta en su cumpleaños número 32, el pasado 30 de noviembre."Esta es la mejor noche de mi vida y creo que el video muestra que también es la mejor noche para Kaley ¡ella dijo que sí!", escribió el jinete profesional.La piedra del anillo tiene forma de pera y esta montado sobre una banda con diamantes más pequeños.Miley CyrusMiley Cyrus acostumbra llevar anillos de goma o en forma de mariposa, así que la impresionante sortija que le dio su novio, Liam Hemsworth, no fue de su total agrado."Es muy raro porque es alhaja real y la mayor parte de mis joyas son ositos de goma y algodón de azúcar", confesó la cantante a Ellen DeGeneres en su programa.No la usa a diario, pero cuando lo hace es para demostrarle su amor."Esto no es realmente mi estilo, pero lo llevo porque me amas", le ha dicho ella.El anillo lo diseñó Liam con la ayuda del famoso joyero Neil Lane."Quería algo realmente romántico y hermoso", dijo Lane a The News, describiendo su colaboración con el futuro novio."Todo está hecho a mano con un diamante de talla cojín del siglo 19".Meghan MarkleMeghan Markle luce una joya diseñada por el Príncipe Enrique, quien le hizo la petición en su departamento mientras cocinaban pollo asado.El anillo está compuesto por dos diamantes laterales de la colección personal de la Princesa Diana de Gales y el central es una piedra procedente de Botswana y fue realizado por Cleave and Company, que son los joyeros de la Reina Isabel, informó la revista Vanidades.Un gran valor sentimental tiene la joya por llevar piedras que pertenecieron a la mamá del Príncipe y la otra del lugar al que le tiene un gran amor.La piedra principal tiene forma de cojín de entre 3 y 4 quilates y las dos de los lados son de aproximadamente un quilate.Rose LeslieSu amor superó la ficción durante la segunda temporada de ‘Game of Thrones’. Kit Harrington y Rose Leslie salieron por un tiempo y aunque se separaron por un año, en el 2016 confirmaron que estaban de nuevo juntos.La pareja había hablado de su relación e incluso les habían preguntado si sonaban campanas de boda, en programas de televisión. "Paso a paso", respondió él.En septiembre a través de un anuncio en el periódico británico The Time la pareja confirmó su próximo enlace."Se anuncia el compromiso entre Kit, hijo pequeño de David y Deborah Harrington de Worcestershire, y Rose, hija mediana de Sebastian y Candy Leslie de Aberdeenshire", se lee en el anuncio.El anillo posee un diamante grande, solitario y ovalado, engarzado en una esbelta banda de oro amarillo.Sophie TurnerDespués de casi un año de salir con Joe Jonas, vocalista de DNCE, Lady Sansa -como es conocida Sophie Turner por su papel en ‘Game of Thrones’- se comprometió.El cantante compartió en octubre a través de su Instagram la fotografía de la mano de Turner sobre la suya mostrando un reluciente anillo de compromiso. "Dijo que sí", escribió al pie de la misma.El diamante es de aproximadamente tres quilates en forma de pera y según algunos portales de internet su costo estima los 30 mil dólares.¿Será el de compromiso?Lady Gaga se comprometió en matrimonio con el agente de talentos Christian Carino y aunque no se ha hablado aún de un anillo, en fotos recientes de sus redes sociales luce una espectacular joya.La cantante de 31 años aceptó la propuesta durante el verano, pero según Us Weekly, no quiso hacer el anuncio, ya que estaba luchando contra la fibromialgia que padece.La pedida de mano ocurrió hace aproximadamente un año después de que rompiera su compromiso con el actor Taylor Kinney, quien le dio un anillo de diamantes en forma de corazón.RihannaRihanna ha estado saliendo con el multimillonario saudí Hassan Jameel, pero nada se ha sabido de algún compromiso entre ellos; sin embargo, trae una gran joya en su dedo anular.Tras abandonar el Madison Square Garden, la semana pasada a donde acudió para ver el show de Chris Rock, la cantante fue vista feliz y dejando al descubierto su anillo de diamantes. ¿Habrá boda en puerta?La joya parece contar con un gran diamante de champán rodeado por una serie de diamantes más pequeños.