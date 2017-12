Ciudad de México— La actriz Fernanda Castillo aseguró que ya dejó atrás a su personaje de Mónica Robles, la cual la catapultó a la fama en la serie de ‘El Señor de los Cielos’.A pesar de que se dijo que Castillo no puede desprenderse del rol, ella lo negó.“La verdad en este momento ya no la extraño (a su personaje), creo que hay que cerrar los ciclos y hay que decidir, y el día que cerré ese ciclo decidí que estaba bien dejarlo ahí, así que hay que seguir, avanzar. Siempre la querré, pero ya se acabó”, afirmó Fernanda en entrevista.Incluso, el director de la nueva película ‘Sin Filtro’, que estrenará el 12 de enero, compartió que durante la etapa de grabación, Castillo no sólo demostró que puede hacer otras cosas sino también que cuenta con un gran profesionalismo.“Fernanda es una mujer versátil, lo que pasa es que la han estereotipado, pero es una actriz muy completa, lo que hay que hacer es simplemente descubrir en ella, esas otras facetas, exhibirlas y mostrarlas.“Hay actores que están en diferentes planos, hay 2D y 3D. A veces conocemos a un actor en un personaje 2D nada más, pero en sí el actor es 3D, es cosa de darle la vuelta y saber que tiene esas herramientas para poder hacerlo. El profesionalismo que tiene Fernanda lo he visto pocas veces", expresó Luis Eduardo Reyes.En esta cinta, Castillo dará vida a Paz López, una mujer que intentará quitarse los filtros que la sociedad le impone, promoviendo así la libertad de expresión.“Todos hemos tenido aunque sea un momento en el que quieres explotar, mentarle la madre a alguien incluso a quien queremos, está padre darnos ese espacio.“Yo quiero que esta película invite a la gente a terminar una relación que no le funciona, o una relación consigo mismo que no le funciona", dijo.Como parte de la promoción del filme, Castillo inauguró un muro blanco en Cinemex Cuicuilco, donde pidió a los asistentes al lugar que se desahogaran en el gran lienzo blanco, sin temor a nada, Sin Filtro.

