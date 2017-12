Ciudad de México.- De pasadita, y aprovechando el viaje, Carlos Vives experimentará las tradiciones navideñas mexicanas durante su estancia en la ciudad, y lo hará rodeado de toda su familia.El intérprete colombiano, casado con Claudia Elena y padre de Lucy, Pedro, Elena y Carlos, trajo a sus seres queridos desde este fin de semana para que sean testigos de la final de La Voz... México, y, además, para que vivan una posada y conozcan Teotihuacán, entre otras actividades.“Esta ha sido mi mejor experiencia con La Voz, mi favorita, y estoy fascinado, encantado, enamorado de México. Por eso quise traer a toda la familia, a mis hijos, para que vivamos de cerca una posada, como las hacen aquí; estaremos toda una semana.“Comeremos lo de aquí, cantaremos su música y nos iremos a las Pirámides, que a mis hijos les urge conocerlas; vinimos para La Voz... y nos quedamos para enamorarnos más de México”, expresó Vives, en entrevista.El coach del reality show, que este domingo llegará al final de su temporada actual, externó su pasión por lo que ha vivido en el programa, en el cual comparte sillas con Laura Pausini, Yuri y Maluma.“Es que nos peleamos mucho, pero en el buen sentido de la palabra, así que ¡nada! Los extrañaré, han sido grandes coaches y serán mis amigos de toda la vida”, acotó el intérprete de “La Bicicleta” y “Robarte un Beso”.Y también, mencionó el músico, está encantado con la idea de darle continuidad a las carreras de varios de los participantes que tuvo en su equipo durante el transcurso del programa, que conduce Jacqueline Bracamontes, y para el cual Thalía y Mayela Orozco son sus finalistas.“Tenemos todo el talento con nosotros, y lo digo no por quedar bien ni por compromiso, sino porque quiero que sucedan bien las cosas. Mira, ni a finalista llegó, pero Lupe Infante, la nieta de Pedro Infante, tiene un gran talento y quiero apoyarla hasta que se pueda. Y con Flor Amargo sí que quiero hacer más cosas, quiero seguir grabando”.Conocido por éxitos como “La Gota Fría”, “Déjame Entrar” y “La Maravilla”, el también realizador acaba de ser nombrado Padrino de la Beca Prodigio de la Fundación de los Latin Grammy, la cual apoyará económicamente a un aspirante a músico para que estudie en el Berklee College of Music, en Boston.“Yo siempre estoy dispuesto a ayudar, siempre es importante darle espacio a los nuevos talentos y buscar oportunidades para ellos. Ya lo he dicho: qué bien que en comunidades rurales, o en sitios muy alejados de las grandes ciudades, también podamos buscar talento.

