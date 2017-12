Piden a Peña Nieto vetar Ley de Seguridad

Ciudad de México.- Diego Luna, junto a Gael García, hizo un video en el cual le solicita al presidente Enrique Peña Nieto no dar luz verde a la Ley de Seguridad Interior, que este viernes le turnó el Poder Legislativo.Los actores se dicen preocupados porque la minuta, que permitiría al presidente ordenar que militares intervengan en cualquier región del país para atender asuntos de seguridad pública, no se discutió con la sociedad civil."Presidente de la República, Enrique Peña Nieto...", inicia García en el clip publicado en Twitter."El diálogo con la sociedad civil que usted sugirió, no se dio. Le exigimos actúe con responsabilidad y vete la Ley de Seguridad Interior", agrega Luna.Dicha Ley ha levantado polémica ya que algunos grupos afirman que permitiría la militarización del país, y que esto representaría una amenaza latente a los derechos humanos."No deje pasar las recomendaciones de múltiples organizaciones nacionales e internacionales y de la voz de millones y millones de mexicanos", aconseja el actor de Mozart in the Jungle al Ejecutivo."No se puede pasar por encima de tantas voces. De tantas organizaciones, nacionales e internacionales, que se han manifestado en contra del contenido de esta Ley", sentencia la estrella de Rogue One: una historia de Star Wars.Finalmente los intérpretes le proponen al mandatario escuchar su petición, de no firmar la Ley, para organizar discusiones con la sociedad civil."Tengamos un diálogo robusto y profundo, el diálogo que este país merece", sugiere Luna."Ojalá escuche este llamado. Ojalá", concluye García.El video, en pocas horas, tiene más de 13 mil reproducciones en Twitter."EPN, aún se puede hacer lo correcto #SeguridadSinGuerra", escribió Luna junto al clip.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.