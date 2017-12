Los Angeles.- Las personalidades e instituciones más grandes del mundo del espectáculo han establecido una comisión con la intención de combatir la transgresión sexual y desigualdad en la industria, a raíz de la ola de denuncias derivadas de las acusaciones contra Harvey Weinstein.En un comunicado enviado este viernes se anunció la creación de la Comisión sobre Acoso Sexual y el Avance de la Igualdad en los Centros Laborales, que será dirigida por la profesora de leyes Anita Hill, quien resaltó el concepto de acoso sexual en 1991, cuando testificó durante las audiencias de confirmación de Clarence Thomas para la Corte Suprema."Es tiempo de poner fin a la cultura del silencio", dijo Hill en el boletín, "he estado en este trabajo durante 26 años. Este momento nos da una oportunidad sin precedentes para lograr cambios verdaderos".El comité surgió de una reunión organizada por la productora de Star Wars, Kathleen Kennedy, y otras prominentes mujeres de la industria."La comisión no buscará sólo una solución sino una estrategia integral para enfrentar las causas complejas e interrelacionadas de los problemas de paridad y poder", agregó Kennedy.Los directores generales de casi todos los estudios de Hollywood, las cadenas televisivas y sellos disqueros estuvieron en la reunión y acordaron dar fondos para la organización.Algunos de los ejecutivos del comité son: el director general de Disney, Bob Iger; la directora general de Paramount, Karen Stuart; el director general de Universal Music Group, Lucian Grange y el director general de CBS, Leslie Moonves.Las academias de cine y música, así como las grandes agencias y sindicatos que representan artistas también se sumaron al esfuerzo."El hecho de que tantos líderes de la industria, del cine, televisión, música, digital, sindicatos, agencias y gremios se juntaran, en un solo cuarto, para buscar soluciones, habla sobre una nueva era", dijo Kennedy.La comisión especificó que reanudará su trabajo inmediatamente después del primero de enero, para aclarar su misión, alcance y prioridades.Las revelaciones sobre Weinstein en The New York Times y el New Yorker en octubre han desatado dos meses en los que a casi diario han aparecido acusaciones de acoso y abuso sexual contra algunas de las personalidades más prominentes del mundo del espectáculo, como Kevin Spacey, Louis CK, Dustin Hoffman y Russell Simmons.

