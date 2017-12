¿'La Roca' para presidente de Estados Unidos en 2024?

Madrid– Dwayne Johnson sigue empeñado en lanzarse a la política. El actor, que está a punto de estrenar 'Jumanji: En La Jungla', ya anunció hace un año que le gustaría entrar en el mundo de la política, pero ahora, 'The Rock' asegura que está "considerando al 100 por ciento" presentarse como presidente de los Estados Unidos en 2024.Sí, esta vez parece ir totalmente en serio. Ha sido en una entrevista con Variety, donde Johnson ha confesado que, debido a su larga lista de proyectos cinematográficos, no ha podido "hacer las dos cosas"."Pensando de forma realista, a medida que avanzamos en 2018, cuando miras mi agenda y avanzamos hacia 2019 y 2020, la lista de películas se adentra en 2021, por lo que parece que una consideración realista para mi postulación a presidente sería en 2024", asegura el actor."Todo empezó como una broma", explicó haciendo referencia a un artículo publicado por el Washington Post en el que aseguraban que "él realmente podía ganar". Lo cierto es que la política no entraba entre los planes de Johnson, pero como él mismo reconoce "la historia comenzó a hacerse más grande, hasta el punto de que tenía la sensación de que a algunas personas les encantaría que me presentara".Tras esto, el actor se dio cuenta de que la gente que lo apoya tiene mucho que decir."Ahí es donde estoy, ahora mismo. Soy consciente de que la política no es un algo para lo que estoy preparado, así que lo mejor que puedo hacer es continuar escuchando a la gente y aprendiendo todo lo que pueda", confiesa con la esperanza de que los líderes del gobierno estadounidense exhiban "equilibrio, perspectiva y la capacidad de unir el país durante estos tiempos difíciles".'The Rock' sigue sin aclarar su tendencia política, pero se muestra profundamente preocupado por su país."La decencia importa, ser un ser humano decente importa, y el carácter y el liderazgo también importan", sentenció.Mientras tanto, los seguidores de 'La Roca' podrán verlo en sus próximos proyectos. 'Jumanji: En La Jungla', filme en el que dará vida al Dr. Smolder Bravestone, y cuyo estreno está previsto para el próximo 22 de diciembre.En 2018 también estrenará varios filmes entre los que están 'Rampage', la aventura de monos y monstruos dirigida por Brad Peyton, que llegará al cine el 20 de abril y 'Skyscrape', cinta dirigida por Rawson Marshall Thurber y que tiene previsto su estreno el 13 de julio.

