Ciudad de México.- Jason Priestley insinuó que Harvey Weinstein trató de truncar su carrera luego de que él golpeó al productor en la fiesta de los Globos de Oro de 1995.El actor respondió al tweet de la actriz Mira Sorvino, quien dijo que lloró al comprobar, gracias a las declaraciones del director Peter Jackson, que Weinstein la vetó."Por supuesto que hay más de historia... en la fiesta de Miramax, de los Globos de Oro de 1995, Harvey me dijo que debería de irme y cuando lo estaba haciendo me tomó del brazo y me dijo: '¿qué estás haciendo?' y yo le dije: 'me dijiste que me fuera, me estoy yendo'."'No dije que te tuvieras que ir', respondió Harvey. 'Me acabas de decir que me vaya, justo allá', le dije yo una vez más. La situación se calentó", contó Priestley en la red social.El actor señaló que luego de eso golpeó a Weinstein en la cara."Entonces él me agarró más fuerte y me dijo: '¿por qué no salimos y hablamos sobre esto? Eso fue todo lo que necesité oír. 'No voy a ir a ningún lado contigo', le dije mientras lo empujaba y lo golpeaba en la cara con mi puño derecho. De repente había guardias de seguridad separándome de él y escoltándome afuera de la fiesta", finalizó.Priestley no señaló en qué proyectos fue rechazado luego de eso.