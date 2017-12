Se solidarizan con Salma

Monterrey.- Figuras de la actuación, cine y la literatura dieron su apoyo a la mexicana Salma Hayek, quien denunció que fue acosada por el productor Harvey Weinstein, quien a su vez negó las acusaciones.A través de sus cuentas oficiales en Instagram y Twitter, celebridades como Antonio Banderas, Alfonso Cuarón, Rose McGowan y la escritora Ángeles Mastretta, escribieron mensajes para solidarizarse con la actriz veracruzana.“Estoy impactado y triste ante los terribles hechos que ha hecho públicos mi querida amiga Salma Hayek sobre el productor Harvey #Weinstein. Su integridad, su honestidad como mujer y como profesional me hacen dar absoluto crédito a sus palabras”, posteó Banderas junto con una foto en la que aparecen juntos.En una columna publicada en The New York Times, Salma Hayek confesó el miércoles ser víctima de acoso del productor Weinstein.En el texto, la veracruzana dio a conocer que incluso fue amenazada y que el productor la presionó para realizar una escena sexual con otra mujer durante la filmación de la película Frida.Alfonso Cuarón, el director mexicano ganador del Óscar por Gravity, también se solidarizó con su paisana a través de un breve mensaje publicado en su cuenta de Twitter.“Muy valiente y necesario artículo @salmahayek. Te admiro mucho”, escribió el realizador. Lo mismo hizo la escritora y periodista Ángeles Mastretta, autora de Arráncame la Vida.“Salma Hayek fantástica, audaz, muy inteligente. Un orgullo para nuestro país”, expresó la escritora.Mientras que la actriz y directora estadounidense de cine independiente Rose McGowan también mostró su respaldo a la veracruzana.“Salma, había escuchado rumores por años. Siento mucho que sean verdad. Lo único que queríamos era crear arte y llevar la comida a la mesa. Eso es todo. En cambio, tuvimos al Monstruo del Infierno”, comentó Rose McGowan.

