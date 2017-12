Se ríe de sí mismo

Ciudad de México.- Jean-Claude Van Damme es una estrella de acción, experto en artes marciales e ídolo ochentero que lleva retirado varios años.Pocas personas se acuerdan de él y vive aferrado a viejas glorias.Aunque podría sonar como un documental sobre su vida, en realidad esta es la trama de la primera serie del belga como protagonista, Jean-Claude Van Johnson, producida por Amazon Studios.“Cuando leí los guiones, me impresioné. Vi un proyecto completamente fresco y novedoso. Jamás había visto algo similar. No veo mucha televisión, pero sé que una idea así no es tan común.“El concepto me encantó, especialmente porque lo diseñaron pensando en mí. Me emocionó tener la oportunidad de mostrarle a la gente muchas cosas y facetas que tengo”, compartió Van-Damme en entrevista.El actor aprovecha su estelar en televisión para burlarse de sí mismo y de su legado, con una hilarante historia que mezcla sutilmente la realidad con la ficción.“Sé que he hecho cosas a lo largo de mi carrera de las que la gente se burla siempre, así que tomé esas experiencias y las incluimos en la trama, como una buena forma para reírme de mí mismo”, reconoció.En la serie, compuesta por seis episodios de media hora, Van Damme es el héroe de acción conocido por todo el mundo, protagonista de éxitos como Timecop, Contacto Sangriento y Soldado Universal.El giro de tuerca radica en que, durante todos esos años de gloria en Hollywood, el belga en realidad era un letal espía y su trabajo como estrella de cine siempre fue en realidad una fachada.“Queremos mostrar de lo que es capaz Jean-Claude como actor, sobre todo a las nuevas generaciones, quienes quizás han escuchado su nombre, pero nunca han visto una de sus películas”.“Es alguien muy divertido y le gusta reírse de sí mismo, le gusta jugar mucho y eso lo transmite muy bien en la pantalla”, explicó el cineasta Peter Atencio, director de la primera temporada.Creada por Dave Callaham, fan de Van Damme, la serie coloca al artemarcialista en su anhelado regreso a las andadas, con la idea de reconquistar a Vanessa (Kat Foster), un viejo amor y colega.Sin embargo, reactivar sus dos carreras (la de espía y la de héroe fílmico) no será tan fácil: ya no puede hacer sus icónicos splits, todos los jóvenes se burlan de él y le cuesta mucho adaptarse al mundo moderno.“Queríamos incluir cosas de su vida para que se sintiera real la historia y para que su actuación fuera más emocional.Obviamente nos fuimos más allá de la realidad y sólo usamos lo que ayudaba a su personaje.