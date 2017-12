Acusan de acoso a Julio Sabala

Florida.- Julio Sabala fue acusado de acoso sexual en un tribunal de Miami, Florida, por dos ex empleadas que señalaron que es un “depredador sexual” y “un monstruo”.Gloria Acevedo y Maura Saviñón presentaron la querella en la que se incluye también a la empresa Prisma International Productions Inc., según un reporte de la cadena Univisión.Acevedo narró a la televisora que cuando trabajó con el imitador dominicano en 2011, el comediante pretendía besarla, le faltaba al respeto, y hablaba de “sus partes íntimas”.Saviñón denunció que en 2010: Sabala “me dijo: Maura, ven acá, te voy a enseñar algo.Dejó la puerta medio abierta y él se estaba masturbando”.El abogado de las mujeres, Martín Sáenz, denunció que sus dos defendidas se vieron obligadas a renunciar a sus empleos en la oficina de Sabala, y que las quejas que expusieron al departamento de recursos humanos no fueron ni escuchadas ni investigadas.Sabala, quien saltó a la fama en la década de 1980 con sus imitaciones de cantantes como Celia Cruz y Julio Iglesias y con ello recorrió América, negó las acusaciones y aseguró que es un caso viejo que tiene cinco años y que ya ha sido desestimado antes, según la cadena.El comediante en un mensaje de texto a la televisora calificó de “oportunistas y conspiradoras” a las mujeres, quienes -según él-, están tratando de aprovechar lo que “está de moda con este tema” para revivir el caso, ya que no pudieron pasar antes ninguna de las instancias del proceso judicial.Indicó que es una agresión contra su persona, y que ha sufrido cinco años de tortura psicológica y extorsión permanente.Jame Dokovna, abogada de Sabala, en un comunicado defendió la reputación del artista y afirmó que continuará defendiéndolo con vigor, tras lamentar que individuos con motivos cuestionables, estén haciendo acusaciones sin fundamento.

