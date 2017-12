Regresa a 'La Voz'

Monterrey.- Hace seis años, Lucero estuvo como coach en la primera temporada de ‘La Voz… México’. Ahora regresa, pero sólo para actuar como estrella invitada el domingo en la final del reality musical.La cantante, quien abandonó las filas de Televisa en agosto del 2014 para conducir ‘Soy el Artista’ para Telemundo, ha demostrado que la relación con la televisora que la vio nacer pasa por un buen momento.Ya estuvo como invitada en ‘Hoy’ y ahora tendrá la oportunidad de presentar su nueva música de banda en la última emisión de ‘La Voz... México’.“Voy a cantar el domingo con algunos de los finalistas de ‘La Voz…’ y me encantó la invitación porque es un programa que me gusta mucho”, expresó la cantante.“Desde la primera emisión en la que yo fui coach me entusiasma siempre mucho ver a tantos talentos, a gente joven que está buscando su gran oportunidad”.Resaltó que este año ha escuchado voces increíbles, lo que habla también de una evolución en la selección de participantes.“Me gusta mucho estar en ese escenario porque me acuerdo de cuando fue la primera temporada como coach y ahora como cantante invitada... me encanta compartir con ellos el escenario”, dijo.“Vamos a cantar un tema mío del disco reciente, Enamorada con Banda, así que va a ser padrísimo”.Comentó que es una lástima que el programa ‘La Voz Kids’, en el que iba a ser coach al lado de Julión Álvarez y Carlos Rivera, no se haya concretado, pues dijo que ya habían vivido momentos especiales.“La química de los tres coaches y los niños estaba increíble”, afirmó, “pero, bueno, seguramente por algo suceden las cosas, son asuntos que no están en nuestras manos”.Seguramente muy pronto habrá un nuevo proyecto de ese corte, agregó.En cuanto a su relación con Televisa, indicó que hay planes de seguir trabajando ahí.“Mi relación está muy bien con la empresa, sin ningún tipo de problema ni mucho menos, al contrario, muy buena cercanía y justo eso, hablando de nuevos proyectos y planes para hacer con Televisa.“Hay esa apertura tanto de las empresas como de los artistas para que no haya lo que hablábamos hace tiempo, las exclusividades que a veces limitan en todos los aspectos”.Lucero fue la primera coach mujer de ‘La Voz... México’, en el 2011, con ella estuvieron ocupando los sillones rojos Alejandro Sanz, Espinoza Paz y Aleks Syntek.