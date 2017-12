Nueva York.- La británica Daisy Ridley, una de las protagonistas de Star Wars: The Last Jedi, aseguró, en una entrevista que no tiene “ningún miedo” de ser recordada únicamente por su papel de Rey en la saga galáctica, aunque le gustaría que se acordaran de ella “por ser simplemente Daisy”.En la octava entrega de la saga, la penúltima del mundo fantástico creado en 1977 por George Lucas, Ridley (Londres, 1992) vuelve a dar vida a la valiente e intrépida Rey. Esta vez, la joven ha viajado en el Halcón Milenario al planeta Ahch-To para buscar al maestro Jedi Luke Skywalker, en un encuentro con el que finalizó el anterior filme.El objetivo: convertirse en su aprendiz, empezar a entrenarse e iniciarse en los caminos de la Fuerza para hacer frente así al tenebroso Kylo Ren (Adam Driver) y al Líder Supremo Snoke (Andy Serkis).“Sinceramente, no creo que Rey sea la protagonista de la historia. Lo maravilloso de Star Wars es que hay muchos protagonistas, y todos son importantes. Rey no sería Rey sin Finn o sin BB-8, al igual que Leia no sería Leia sin Luke, y Luke no sería Luke sin Han Solo”, declaró la intérprete.“Es una colaboración maravillosa de relaciones. Star Wars lo hace de forma magistral y por eso conecta tanto con la gente. No creo que esté haciendo el papel de una heroína; Rey es sólo un ser humano que quiere aprender y crecer”, contó.