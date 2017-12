Conquista mexicana Europa

La escritora, productora y actriz mexicana que le robó el corazón a Rob Schneider, Patricia Maya, se encuentra conquistando el continente europeo y abriéndose paso en la pantalla grande.Patricia, nacida en Mérida, Yucatán, y de 33 años, trabajó en la filmación de su primer largometraje como actriz y productora asociada, ‘Planeta 5000’, junto al director Carlos Val y al productor José Ángel Delgado durante los meses pasados en distintas locaciones de España y Francia.El drama, basado en hechos reales, cuenta una historia que gira alrededor de una peligrosa secta. Maya interpreta el personaje de Olga, una mujer mexicana de clase alta que por azares del destino se involucra en la comuna y sigue al pie de la letra las leyes que la rigen hasta que se convierte en madre y su perspectiva cambia por completo.“La película se encuentra en posproducción y se tiene planeado estrenar el año que viene en Europa y después en Estados Unidos. Trabajar en este filme fue un reto, algo completamente diferente, algo que nunca había hecho pero que a la vez fue muy especial”, platicó Patricia –vía telefónica para El Diario de Juárez.El largometraje está protagonizado por los españoles Kimberley Tell, Críspulo Cabezas, Itzan Ezcamilla, Ana Labordeta y Pedro Rebollo, y se grabó en Benasque, Fanlo y Portalet, en España, y en Luchón en Francia.“Fue una experiencia maravillosa. Todos los actores son súper profesionales, excelentes actores, es gente muy talentosa”, comentó.Y antes de trabajar en este drama del cine, Maya creó y protagonizó la serie original de Netflix ‘Real Rob’, una comedia basada en la vida de su esposo, Rob, un actor y comediante estadounidense.“Es un proyecto al que le tenemos mucho cariño, estamos muy orgullosos de haber creado algo que le guste a las personas. Es la primera vez que estamos juntos en pantalla, siempre escribimos y creamos cosas, pero nunca habíamos actuado juntos”, compartió.La serie estrenó su segunda temporada el pasado 29 de septiembre en más de 190 países a nivel internacional, incluyendo México, España y Estados Unidos, y Patricia declaró que ya se esta trabajando en el guión de la tercera temporada.“Aprendí mucho trabajando con Rob, tiene muchísima experiencia en la comedia y siempre me hizo sentir tranquila, me dio mucha seguridad, mucho apoyo”, finalizó.

