Los Angeles.- La revista se ha caracterizado por impulsar las carreras de las chicas rubias ágiles vestidas con leopardos y orejas de conejo. Sin embargo, este mes de noviembre la marca Playboy rompió la tradición para una impresionante sesión con la modelo XL Molly Constable en su último número.La revista para hombres favoreció ​​a la estrella en ascenso Molly Constable y con la fotógrafa Heather Hazzan en un intento por demostrar que lo grande también puede ser considerado bello.Para esta “influencer” de las redes, que posee más de 22 MIL seguidores en Instagram, lo que indica que el peso no es una barrera para posar en revistas masculinas tan cotizadas como Playboy.La modelo Molly de talla 20 (talla 16 en el Reino Unido), quien se ha dado el lujo de transitar por las pasarelas con artistas como Ashley Graham y Jordyn Woods, expuso su belleza natural al posar con poco maquillaje.Molly, que posee y muestra su busto de 41 pulgadas, manifiesta discernir acerca la falta de diversidad en la industria de la moda, a lo que dijo: “He tenido maquilladores que me pinchaban por tener estrías y tener que cubrirlas”.“Tu peso no es importante. Es la forma en que actúas hacia las personas y te sientes por dentro”, manifestó la modelo.Molly se mostró orgullosa sus curvasLa revisas ha querido innovar adaptándose a la mujer del siglo XXI, por lo que celebra las curvas naturales femeninas con la primera modelo “plus size” en su número.Molly Constable es una joven neoyorquina que posó para romper con la tradición de la revista del conejito.Molly fue elegida por Vogue y Harper’s Bazaar entre las 20 modelos en progreso a tener en cuenta en 2017, Molly ocupó ya las portadas de importantes publicaciones como LOVE Magazine, pero Playboy la sube de nivel.En las fotografías de Playboy se observa una atrevida sesión en la que la modelo XL usa traje de baño, en otras se muestra desnuda o con solo una liviana camisa.“Esta serie de imágenes no solo celebran a las modelos curvilíneas como sex symbols, sino también como mujeres exitosas”, manifestó en un comunicado de prensa la agencia de la modelo MiLK.Su representación en las páginas de la revista Playboy fue elogiada por los medios de comunicación nacionales e internacionales. Sin embargo, Daily Mail ubicó que hay un posible exceso de edición por parte de la revista, al disipar digitalmente los pezones de la modelo.

