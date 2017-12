Niega Weinstein presión a Salma

Ciudad de México— Harvey Weinstein no solo negó haber presionado a Salma Hayek durante la filmación de la película Frida, sino que afirma que él impulsó a la actriz mexicana en esa cinta.Mediante un comunicado de prensa, un vocero del productor contestó a los señalamientos de Hayek, quien ayer mediante una columna publicada en The New York Times, reveló que fue víctima de acoso por parte del productor y que él se convirtió en uno de los monstruos de su vida."El señor Weinstein no recuerda haber presionado a Salma para realizar una escena gratuita de sexo con su coprotagonista femenina y no estuvo para la filmación. Sin embargo, era parte de la historia, pues Frida Kahlo era bisexual y la mayoría de las escenas de sexo en la película fueron coreografiadas por la señora Hayek con Geoffrey Rush."Todas las acusaciones sexuales descritas por Salma no son precisas y otras personas que fueron testigos de los hechos tienen una versión diferente de lo sucedido", se lee en el documento que difunde Deadline.En el boletín, se afirma que Weinstein apoyó a la veracruzana para ser protagonista del filme, aún cuando Jennifer Lopez estaba interesada en el trabajo."Mientras Jennifer Lopez estaba interesada en interpretar a Frida, y en ese momento era una estrella más grande, el señor Weinstein anuló a otros inversionistas para respaldar a Salma como líder. Miramax puso la mitad del dinero y pagó impresos y publicidad; el presupuesto total fue de 12 millones de dólares"La película se estrenó en varios cines y fue respaldada por una gran campaña publicitaria y un enorme presupuesto de los Premios de la Academia".Se hace hincapié que en todos los proyectos fílmicos se dan fricciones creativas y éste no fue la excepción.En el documento, además, se cuenta que Edward Norton, pareja en ese entonces de la actriz mexicana, fue quien trabajó, al lado de Weinstein, sobre el guion."El señor Weinstein considera a Salma Hayek como una actriz de primera categoría y la incluyó en varias de sus películas, incluyendo Once Upon a Time in Mexico, Dogma y Estudio 54. Estaba muy orgulloso de su nominación al Óscar como Mejor Actriz por Frida y continúa apoyando su trabajo".Hace dos meses, se dio a conocer que Harvey Weinstein acosó a varias actrices, aprovechándose de su condición de productor estrella de Hollywood.A las denuncias iniciales se han sumado decenas de mujeres y se han revelado presuntos casos de violación por parte de Weinstein, pero fue hasta este miércoles que la mexicana Salma Hayek se confesó como una víctima del productor.A través del texto que publicó The New York Times, Hayek contó el acoso, las insinuaciones y hasta las amenazas de muerte que recibió de parte del ejecutivo.