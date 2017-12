Ofrecen a Lucía dos series

Ciudad de México.- Los 45 años de carrera que celebra actualmente Lucía Méndez vienen con torta bajo el brazo.Y es que la actriz podría regresar a la televisión en 2018, aunque no como todos pensarían, pues tiene dos propuestas de series que seguramente darán mucho de qué hablar.El primer proyecto se llama ‘Amigas’, una historia de comedia que sería protagonizada por Méndez, Laura León, la cantante Dulce y Cynthia Klitbo.“Nos están ofreciendo esta serie a raíz de un video que se hizo viral. Salía mi comadre Dulce, que estaba revisando lo que era Tinder, y Laura y yo estábamos echando groserías y alguien nos grabó.“Ese video se volvió mundial, una televisora vio la respuesta y nos dijo que si hacíamos una serie sobre nuestra amistad seguramente sería un éxito muy grande”, compartió la también cantante en conferencia.Según adelantó, en el primer trimestre del próximo año se definiría si el proyecto tiene luz verde o no.“Es una serie sobre la amistad, porque no existen las amigas, la mayoría son medio extrañas”, aseguró.El segundo proyecto es una posible serie sobre su vida, al estilo de las recientes biopics de Juan Gabriel, Lupita D’Alessio, Paquita la del Barrio y Joan Sebastian.“Ya me la ofrecieron y he tenido varias conversaciones. No es una televisora de aquí, sino americana. Realmente, yo soy un poquito celosa de mi vida privada y por eso no sé si me anime.“Cuando me la ofrecieron, dije rotundamente que no, pero me insistieron tanto que lo estoy pensando. Es mi vida, mis tristezas y mis vivencias, y no es fácil hablar de ellas”, reconoció Méndez, de 62 años.La guanajuatense dijo que no tendría problema de plasmar en la serie varios de sus amores, como el que tuvo con Luis Miguel, pero que de realizarla, tendría que ser un proyecto muy bien cuidado.“Recordar cuando murió mi mamá y mi hermano, sería una catarsis muy fuerte para mí. Tendríamos que abordar muchísimas cosas que sí me dolería mucho estar hablando”.En lo que regresa a la actuación, Méndez planea seguir promoviendo el primer disco en vivo de su carrera, Es Escena, el cual grabó en el Teatro Metropólitan y que incluye varios de sus grandes éxitos.