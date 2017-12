Mejor sola...

Ciudad de México.- Que nadie, ni sus hijos, le estropeen su tranquilidad, porque Carmen Maura ‘brinca’.La famosa ‘Chica Almodóvar’ dijo que se siente feliz de vivir sola, con su perrita Rita, y que si sus vástagos quisieran regresar a casa, tal como lo plantea la premisa de su nueva película, ‘Cuando los Hijos Regresan’ (estrena el 21 de diciembre), ella buscaría una solución, pero no compartir techo con ellos.“Es que la anécdota de la película es divertida, pero muy real; por esta crisis que estamos viviendo en muchos lugares del mundo, no sólo en España o México, muchos hijos están volviendo con sus padres a vivir y no, no y no... ¡Yo no lo permitiría!“Yo así estoy feliz, yendo a mi gimnasio todos los días, descansando, con mi perrita a un lado. ¡Mi hija mayor ya tiene 50 años! Yo les buscaría un lugar donde estacionarse, otro modo de vida, pero no conmigo, sería un total caos”, contó divertida la española, madre de Carmen y Pablo.En la charla telefónica desde su casa de Madrid, la estrella de ‘Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios’, ‘Matador’ y ‘La Ley del Deseo’, aseguró sentirse muy complacida con la expectativa que ha generado el largometraje que filmó en México hace un año.En él, la española personifica a una mujer que vive muy feliz con su esposo (encarnado por Fernando Luján), pero se enfrentan a la situación inesperada de que sus hijos, por diversas situaciones, quieren regresar a su hogar y ellos se oponen por completo.Erick Elías, Francisco de la Reguera y Francisco Suárez encarnan a los que son los vástagos del matrimonio y que los ponen en aprietos.“Hice una muy buena relación con todo el elenco, lástima que la amistad no se puede frecuentar como uno quisiera cuando vivimos tan lejos, pero de todos me llevé un especial cariño.“Estoy muy contenta de que hayamos podido hacer un gran trabajo en equipo y he escuchado que hay expectativa por el estreno de la película... ¡qué emoción, me parece divino! Es una historia encantadora”, acotó Maura.Precedida por casi cinco décadas de carrera, la madrileña comentó que se siente plena y muy activa a sus 72 años, pues ofertas de trabajo no le faltan.De hecho, analiza ya unas porque quiere arrancar el próximo año trabajando, pues acaba de concluir el rodaje de las películas ‘¡Oh Mami Blue!’ y ‘Gente que Viene’ y ‘Bah’.“Me gusta trabajar y tomarme mis tiempos de descanso, siempre me hago espacio para todo. Estas fechas de Navidad no soy muy de salir, no me gusta que estén llenas de gente las calles, que no puedes ni caminar.“No es particularmente una fecha que anhele y esta la celebro bien, pero ya estoy queriendo que empiece el nuevo año para ponerme a trabajar en otros proyectos”, recalcó.